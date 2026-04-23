SC Olching gewinnt dramatisches Derby gegen Geiselbullach

Viele Torraum-Szenen und insgesamt sieben Tore bekamen die Zuschauer beim Stadtderby zu sehen. – Foto: Metzler

Der SCO steht zum dritten Mal in Folge im Finale des Sparkassen-Cups. Das packende Stadtderby war ein intensives Duell bis zum Schluss.

In der ersten halben Stunde war der SC Olching das dominantere Team, führte durch Florian Hofmann (4.) und Marco Kossi (26.) souverän mit 2:0. Doch binnen acht Minuten stellten die Bullacher, die zuvor nur wenig Land sahen, das Spiel auf den Kopf. Per Doppelschlag stellten Florian Döhler (37.) und Louis Frank (39.) auf 2:2. In der Nachspielzeit erzielte Karl Sdzuy den Führungstreffer für den TSV. „In dieser Phase waren wir nicht robust genug“, meinte Ahammer.

Der SC Olching steht nach 2024 und 2025 zum dritten Mal in Folge im Finale des Sparkassen-Cups. In einem packenden, fast schon epischen Stadtderby siegte der Bezirksliga-Primus gegen den Orts- und Ligarivalen TSV Geiselbullach mit 4:3 (2:3). „Ein Unentschieden wäre sicherlich verdient gewesen“, sagt Bullachs Spielertrainer Stefan Held. Ein mögliches Elfmeterschießen wäre sicherlich der krönende Schlusspunkt eines intensiven Duells gewesen. Doch so jubelten auch im dritten Derby der Saison die Blau-Weißen. Die Gästefans durften aber erhobenen Hauptes von dannen ziehen. „Es war das erwartet schwere Stück Arbeit“, meinte Bernhard Ahammer. Der Olchinger Co-Trainer vertrat den privat verhinderten Felix Mayer an der Seitenlinie.

Nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Laurin Schmittbauer (Puchheim) übernahmen die Olchinger wieder die Spielführung. Dennoch dauerte es bis zur 67. Minute, ehe der kurz zuvor eingewechselte Adnan Ribo zum Ausgleich traf. Zehn Minuten vor dem Schlusspfiff zeigte Schmittbauer nach einem leichten Schubser von Sebastian Schäfer an Elias Schaffer auf den Elferpunkt. Omer Grbic ließ sich die Chance nicht entgehen und sorgte für strahlende Gesichter auf und abseits des Platzes. Auch weil die Bullacher in der hektischen Schlussphase zwei ultimative Ausgleichschancen ungenutzt ließen.

Der große Finaltag findet übrigens am 12. Juli in Olching statt. Gewinnt der SCO bleibt die Trophäe in der Amperstadt. In den letzten beiden Jahren gewannen die Olchinger das seit 1986 ausgespielte Turnier.