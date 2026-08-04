SC Olching feiert Heimpremiere – nach vier Auswärtsspielen in Folge

Die Fußballer des SC Olching. – Foto: Dieter Metzler

Die Neuburger sind wie der SCO in der vergangenen Saison aufgestiegen. Während die Amperstädter den Sprung in die Landesliga als Meister schafften, musste der VfR den Umweg über die Relegation nehmen. Dort ging es jeweils über die volle Distanz. Sowohl gegen den SSV Niedersonthofen als auch gegen den VfL Kaufering setzte sich die Mannschaft des Spielertrainer-Duos Moritz Bartoschek und Sebastian Habermeyer im Elfmeterschießen durch.

Nach vier Auswärtsspielen in Folge feiert der SC Olching am Mittwochabend um 18.30 Uhr endlich seine Heimpremiere in der Landesliga Südwest. Die Mannschaft von Trainer Felix Mayer empfängt im Amperstadion den VfR Neuburg.

Trainer des SC Olching warnt vor Tabellenletztem

Von Aufstiegseuphorie ist beim VfR derzeit allerdings wenig zu spüren. Mit null Punkten und 2:13 Toren reisen die Neuburger als Tabellenletzter nach Olching. Mayer erwartet dennoch einen Gegner, der Fußball spielen will. „Das müssen wir unterbinden“, sagte der 30-Jährige. Mit Blick auf den zweiten Saisonsieg gibt sich Mayer zuversichtlich. Voraussetzung sei, dass seine Mannschaft an die Leistung beim jüngsten 2:2 in Stätzling anknüpft. Besonders zufrieden war der Trainer dort mit der „defensiven Stabilität“. In der Offensive sei dagegen noch Luft nach oben.

Auch gegen Neuburg erwartet Mayer von seinen Spielern wieder viel Emotionalität und Mentalität. Urlaubs- und verletzungsbedingt muss er seine Mannschaft erneut etwas umbauen. Die eingesetzten Spieler hätten ihre Aufgaben bislang jedoch ordentlich erfüllt. Besonders die jungen Akteure bereiten dem Olchinger Trainer viel Freude. In Stätzling standen gleich fünf Spieler in der Startelf, die jünger als 19 Jahre waren. (Dirk Schiffner)