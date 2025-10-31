SC Olching empfängt TSV Gilching zum Spitzenspiel in der Liga

Olching – Vor knapp drei Wochen erst standen sich der SC Olching und der TSV Gilching in einem rassigen und hitzigen Derby gegenüber. Nach intensiven 94 Minuten hieß es damals 2:2-Unentschieden. Am Sonntag, 14 Uhr, kommt es zum Rückspiel im Olchinger Amperstadion. Nicht nur für Olchings Cheftrainer Felix Mayer dürfte sich die Punkteteilung damals wie eine Niederlage angefühlt haben. Schließlich fiel der Ausgleichstreffer für die Gilchinger erst in der Schlussminute. „Da haben wir noch eine Rechnung offen“, sagte Mayer entsprechend.

Der TSV Gilching hat sich nach einem eher holprigen Start mittlerweile gefangen und bis auf Platz drei vorgearbeitet. Der SC Olching steht, auch dank des Planegger Patzers am vergangenen Sonntag, nun alleine an der Tabellenspitze. Mit einem Sieg im Topspiel könnte der Sportclub den ohnehin schon üppigen Vorsprung auf Rang drei (acht Punkte) weiter ausbauen. Im Duell der beiden einstigen Landesligisten wird es auf die Tagesform ankommen, meinte Mayer. Grundsätzlich, so der 30-Jährige, „wissen wir, was wir können. Die Jungs wissen, worauf es ankommt.“

Für Luka Batarilo-Cerdic ist das Fußballjahr vorzeitig beendet. Der Mittelfeldspieler hat sich einen Bruch des Schienbeinköpfchens zugezogen und fällt zwei bis drei Monate aus. Mayer hofft, dass der Olchinger Dauerbrenner zum Start in die Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde wieder auf dem Platz steht – er ist neben Alexander Masel und Marco Kossi der dritte Langzeitverletzte im SCO-Kader. Ansonsten kann Mayer aus dem Vollen schöpfen.