SC Offenburg gewinnt das Derby gegen den SV Niederschopfheim Etwas glücklich siegt der Tabellenelfte mit 2:1 gegen den Siebten

Außerdem am 13. Spieltag in der Landesliga I: Der SV Rust sammelte wichtige Punkte für den Ligaerhalt. Mitaufsteiger FSV Seelbach hingegen steckt derzeit in der Krise, ebenso der FV Schutterwald, der auf den vorletzten Platz abrutschte. Der FV Langenwinkel musste sich mit einem Zähler begnügen.

SC Offenburg - SV Niederschopfheim 2:1 (0:1).

In einem spannenden Derby wiederholte der SC Offenburg beim 2:1 (0:1) gegen den SV Niederschopfheim seinen Sieg aus dem Pokalspiel. Dabei vergaben die Niederschopfheimer nach ihrer Führung eine Reihe bester Torgelegenheiten, während der SCO im den entscheidenden Momenten präsent war. Es entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel, in dem klare Torchancen kaum zustande kamen. Die Gäste aus Niederschopfheim hatten mehr Ballbesitz und wirkten in der ersten Halbzeit zielstrebiger. Mit der ersten Chance ging die Mannschaft von Jan Herdrich prompt in Führung. Mehr auf BZ-Plus.

Tore: 0:1 Daffeh (22.), 1:1 Cisse (62.), 2:1 Vujevic (67.). SR Schäfer (Willstätt). ZS: 200.





SV Rust – SV Oberwolfach 1:0 (0:0).

Der dritte Ruster Sieg in Serie war nicht unverdient, "weil wir bis zum Schluss nicht auf ein torloses Remis gespielt haben. Die Jungs wollten gewinnen, das war spürbar", sagte Trainer Christian Saban. Nach taktisch geprägtem Abtasten in der Startphase legte der SVR lange Ballstafetten an, ging bewusst wenig in den risikoreichen Spielaufbau. "Oberwolfach hat auf unsere Fehler gelauert, die haben wir ihnen nicht gegönnt", so Saban. Janosch Bologna und Lars Szkibick hätten vor der Pause bereits die Führung erzielen können. In Hälfte zwei versuchte sich der SVO an konsequentem Flügelspiel, doch "Igor Son und Hermann Wotschel haben alles wegverteidigt, was in den Strafraum kam", lobte Saban. Das Tor des Tages erzielte Rasim Kastrati nach einem Sololauf. "Dem Zeitpunkt nach war es ein Lucky Punch. Für uns war es ein Schritt näher in Richtung Klassenerhalt", sagte Saban.

Tor: 1:0 Kastrati (85.). Schiedsrichter: Schoester (Schliengen). Zuschauer: 150.





VfB Bühl – FV Langenwinkel 2:2 (1:1).

In einer intensiven Begegnung punktete der FVL beim Tabellenvierten. Bereits in den ersten 45 Minuten waren die Gäste gleichwertig, kassierten jedoch den Rückstand nach einem individuellen Fehler. "In einzelnen Momenten sind wir nicht da. Das wird umgehend bestraft", so FVL-Trainer Klaus Stefan. Noch vor der Pause gelang durch Mike Gbajie der Ausgleich, Harim Makaya legte unmittelbar nach Wiederanpfiff nach. Im Anschluss betrieben die Gäste viel Aufwand bei der Verteidigung. VfB-Spieler Darwin Cedeno ließ sich im Zweikampf – noch vor dem FVL-Strafraum – fallen und bekam dafür einen mehr als zweifelhaften Strafstoß. Der Routinier glich aus, es blieb beim 2:2. "Zum angeblichen Strafstoß möchte ich nichts sagen. Insgesamt hat es die Mannschaft aber gut gemacht", sagte Klaus Stefan.