SC-Obmann Mušić: "Die Jungs haben das Bosna-Gen!" Bisheriges Trainingsgelände ist verloren +++ Die neue Heimat steht noch nicht fest

Der SC Bosna steht nach dem Aufstieg in die 2. Kreisklasse nach zwölf von 22 Spieltagen schon wieder an der Tabellenspitze. Für Obmann Mervil Mušić ist das Ziel klar: Aufstieg! Doch der 33-Jährige hat auch Sorgen, die er uns im Interview verrät.

Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf

Im Großen und Ganzen bin ich recht zufrieden mit der bisherigen Saison. Die Tabelle zeigt den Trend nach oben als Tabellen erster aber wir haben da noch sehr viel Arbeit vor uns.

Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?

Das Bosna-Gen, ganz klar! Man muss Bock auf unsere kleine Mannschaft haben und das haben die jetzigen Jungs. Das macht mich sehr stolz.

In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?

Probleme direkt würde ich jetzt nicht sagen, aber unser Trainer Aleksandar Nedimovic und wir alle vom Vorstand setzten auf große Trainingsbeteiligung, dies klappte jedoch nicht immer. Viele unserer Spieler sind beruflich in der Woche sehr viel unterwegs, aber dennoch geben sie sich alle Mühe, so oft wie möglich auf dem Trainingsgelände zu stehen. Außerdem hat sich der VfL Osnabrück unsere geliebte Weberstraße unter den Nagel gerissen, was uns natürlich auch sehr beeinträchtigt. Wir trainieren aktuell am Klushügel und stehen vor einer ungewissen Zukunft. Es stehen viele Optionen im Raum, wo wir unser neues Lager aufstellen, aber es ist noch nichts in trockenen Tüchern.

Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?