SC Oberweikertshofen will nach erstem Sieg eine Serie starten

Lukas Kopyciok vom SC Oberweikertshofen (in Weiß) im Spiel gegen den TuS Geretsried II (in Grün). – Foto: Dieter Metzler

Nach dem ersten Saisonsieg gegen den TuS Geretsried ist beim SC Oberweikertshofen neues Selbstvertrauen eingekehrt. Mit Stefan Held als neuem Trainer an der Seitenlinie gelang am vierten Spieltag der erste Dreier. Nun soll direkt nachgelegt werden. „Nach dem erfolgreichen Heimsieg wollen wir die nächsten drei Punkte einfahren“, kündigte der Verein an. Dafür muss der SCO am Mittwoch um 18.30 Uhr beim Tabellensiebten SV Untermenzing antreten. Laut Verband ist die Partie auf dem Kunstrasenplatz angesetzt. Held hat jedoch beim SV Untermenzing nachgefragt: Demnach soll auf Rasen gespielt werden.

Nach inzwischen drei Trainingseinheiten sieht Held erste Fortschritte. „Die Spieler spüren so langsam, was ich von ihnen verlange und wo ich hin will“, sagte der neue Coach am Montagabend. Bis auf Fabio Gonschior, der mit der zweiten Mannschaft im Einsatz ist, will Held auf denselben Kader wie beim Sieg gegen Geretsried setzen. Emilio D’Avanzo und Doader Mala sind aus dem Urlaub zurück, sollen zunächst aber auf der Bank Platz nehmen.