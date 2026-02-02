SC Oberweikertshofen: Verstärkung fürs Mittelfeld und Trainerteam

Neuzugang in Oberweikertshofen (v.l.): Dominik Widemann, Jannis Frensch und Fußballchef Martin Steininger. – Foto: SC Oberweikertshofen

Der SC Oberweikertshofen holt Sascha Widemann ins Trainerteam. Zudem verstärkt Jannis Frensch das Mittelfeld im Abstiegskampf der Landesliga.

Zum Trainingsauftakt des SC Oberweikertshofen stand neben dem neuen Coach Paolo Maiolo und Co-Trainer Maximilian Schuch plötzlich ein weiterer Übungsleiter auf dem Platz: Sascha Widemann verstärkt kurzfristig den Landesligisten. Der 42-jährige Bruder von Weikertshofens Sportlichen Leiter Dominik Widemann soll die Torhüter Marco Dzwonik und Elias Reinert bis auf Weiteres betreuen und Maiolo bei der Spielanalyse unterstützen.

Widemann hatte in der Winterpause seinen Cheftrainerposten beim Regionalliga-Frauenteam des FFC Wacker München beendet. Im Sommer war der in Grunertshofen wohnende UEFA-B-Lizenz-Inhaber zunächst als Co-Trainer eingestiegen, zu Saisonbeginn 2025/26 wurde er zum Cheftrainer befördert. Sportlich blieb der erhoffte Erfolg nach mehreren Abgängen aber aus: Der FFC überwintert auf einem der vier direkten Abstiegsplätze. „Nach den vielen Abgängen waren die Ergebnisse natürlich nicht so, wie wir uns das alle vorgestellt haben“, sagte Widemann. Letztlich habe es unterschiedliche Vorstellungen zwischen Vereinsführung und Trainerteam gegeben.

Sascha Widemann war nicht das einzige neue Gesicht auf dem Oberweikertshofener Trainingsplatz: Mit dem 20-jährigen Mittelfeldspieler Jannis Frensch, der ehemalige Kapitän der U19 Bundesliga-Elf der SpVgg Unterhaching, hat der SCO sich für den Abstiegskampf verstärkt. „Er war längere Zeit verletzt und war dadurch zuletzt vereinslos“, erklärte Dominik Widemann. „Wir haben ihn jetzt verpflichtet, weil wir glauben, dass er uns auf dem Weg zum Klassenerhalt weiterhelfen kann.“

Das nächste Testspiel ist am Dienstag, 3. Februar, bei Eintracht Karlsfeld. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr. (Dieter Metzler)