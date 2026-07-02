SC Oberweikertshofen verliert Testspiel – Gegner mit Autounfall auf dem Weg zur Partie Testspiel in Oberweikertshofen von Dieter Metzler · Heute, 09:27 Uhr · 0 Leser

Der SC Oberweikertshofen verlor gegen den Bezirksligisten BC Rinnenthal. – Foto: Dieter Metzler

Der SC Oberweikertshofen verlor die Partie gegen den BC Rinnenthal mit 0:2. Vier Spieler des Gegners hatten auf der Fahrt zum Testspiel einen Unfall.

Das erste Testspiel bestritt die neuformierte Mannschaft des SC Oberweikertshofen am Dienstagabend gegen den schwäbischen Bezirksligisten BC Rinnenthal. Durch zwei Tore von BC-Stürmer Robin Widmann verlor die Elf von Trainer Paolo Maiolo mit 0:2 Toren. Di., 30.06.2026, 19:00 Uhr SC Oberweikertshofen Oberw.hofen BC Rinnenthal Rinnenthal 0 2 Abpfiff Doch wie schnell Fußball zur Nebensache werden kann, zeigte sich, als vier Spieler von Rinnenthal auf der Fahrt nach Weikertshofen einen Autounfall erlitten. Zum Glück erwies sich der jedoch als nicht so schlimm, so dass man sich darauf verständigte, doch zu spielen.