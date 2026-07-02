SC Oberweikertshofen verliert Testspiel – Gegner mit Autounfall auf dem Weg zur Partie

Der SC Oberweikertshofen verlor die Partie gegen den BC Rinnenthal mit 0:2. Vier Spieler des Gegners hatten auf der Fahrt zum Testspiel einen Unfall.
Das erste Testspiel bestritt die neuformierte Mannschaft des SC Oberweikertshofen am Dienstagabend gegen den schwäbischen Bezirksligisten BC Rinnenthal. Durch zwei Tore von BC-Stürmer Robin Widmann verlor die Elf von Trainer Paolo Maiolo mit 0:2 Toren.
Doch wie schnell Fußball zur Nebensache werden kann, zeigte sich, als vier Spieler von Rinnenthal auf der Fahrt nach Weikertshofen einen Autounfall erlitten. Zum Glück erwies sich der jedoch als nicht so schlimm, so dass man sich darauf verständigte, doch zu spielen.
Mit dem ersten Auftritt seiner Elf war Maiolo trotz der Niederlage zufrieden. „Die Neuzugänge haben alle Potential, um in der Liga bestehen zu können“, zog Maiolo ein erstes Fazit. Mit den verbliebenen ehemaligen Landesliga-Spielern und den aus der Kreisliga-Elf hochgezogenen Spielern werde er eine schlagkräftige Elf zusammenstellen können, ist sich der SCO-Cheftrainer sicher. „Das Ergebnis war für mich im ersten Spiel zunächst einmal drittrangig“, so Maiolo. Am Sonntag, 18 Uhr, empfängt der SCO den Bezirksligisten FC Tur Abdin Augsburg zum nächsten Testspiel