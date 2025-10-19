SC Oberweikertshofen verliert erneut und bleibt im Tabellenkeller

Gegen den TSV Aindling kassierte der SCO die elfte Saisonniederlage und steckt nach dem 1:3 weiter tief im Abstiegskampf.

Im letzten Heimspiel der Hinrunde reichte es für den SC Oberweikertshofen wieder einmal nicht, die Talfahrt zu stoppen. Gegen den TSV Aindling verlor die Elf von Spielertrainer Simon Schröttle vor 120 Zuschauern im heimischen Waldstadion mit 1:3 Toren. Nach der elften Saisonniederlage hängt der SCO weiter im Tabellenkeller fest.

„Wir hatten uns vorgenommen, solange wie möglich die Null zu halten“, sagte Schröttle nach dem Spiel. Deswegen sei man das Spiel sehr defensiv angegangen. Der Plan wurde allerdings durch die frühe Elfmeter-Entscheidung des Referees durchkreuzt. Dennoch habe man aber die Begegnung ganz ordentlich im Griff gehabt, analysierte Schröttle.

Den Vorwurf, den sich die Weikertshofener allerdings gefallen lassen müssen, ist, dass die Mannschaft in den ersten 45 Minuten einfach zu passiv war. Eine einzige Torchance, bei der Maximilian Schuch Pech hatte, als der Ball an die Querlatte knallte, war einfach zu wenig, um dem Spiel eine Wende zu geben.

Nach dem Wiederanpfiff kehrte die Schröttle-Elf mit deutlich mehr Aggressivität auf den Platz zurück. Der Ausgleich lag in dieser Phase des Spiels in der Luft, obwohl so richtige Torchancen spielte sich der SCO nicht heraus. In dieser Drangperiode gelang Aindling die Vorentscheidung, als Ibrahim Neziri eine Viertelstunde vor Schluss zum 2:0 traf.

Schröttle stellte seine Mannschaft um, beorderte Fabian Willibald zur Unterstützung mehr in die Offensive. Mit langen Bällen versuchte der SCO dem Spiel noch eine Wende zu verpassen. Willibald war es dann auch dem acht Minuten vor dem Abpfiff der Anschlusstreffer zum 1:2 gelang. Der eingewechselte Nico Scheibner hätte auch noch den 2:2-Ausgleich machen können. Doch es sollte nicht sein.

In der Nachspielzeit leistete sich SCO-Keeper Marco Dzwonik einen Fehlpass, als er den Ball genau einem Aindlinger in die Füße spielte. Luca Gießer sagte danke und stellte mit einem Flachschuss den 1:3-Endstand aus Sicht des SC Oberweikertshofen her.

Trotz der Niederlage sprach Schröttle von einer Leistungssteigerung gegenüber den vergangenen Wochen. „Aber, dass wir es leider nicht geschafft haben, die null so lange wie möglich zu halten, das ist für uns in der aktuellen Situation Gift, weil es die Mannschaft extrem verunsichert.“