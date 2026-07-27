SC Oberweikertshofen verliert Bezirksliga-Auftakt in Raisting

Der SC Oberweikertshofen (in Weiß) im Spiel gegen den SV Raisting (in Rot). – Foto: Oliver Rabuser

Maiolo schickte zum Auftakt sechs Spieler mit Landesliga-Erfahrung auf den Platz. Dennoch gelang es dem SCO nicht, beim Tabellenelften der vergangenen Saison etwas Zählbares mitzunehmen.

Der SC Oberweikertshofen hat sich den Start in die Bezirksliga anders vorgestellt. Der Landesliga-Absteiger unterlag am Sonntagnachmittag beim SV Raisting mit 0:1. Vor 130 Zuschauern in der Raiffeisen-Arena fehlten der Mannschaft von Trainer Paolo Maiolo nur neun Minuten zu einem Punktgewinn. Dann erzielte Korbinian Hibler den einzigen Treffer der Partie.

Wie die Niederlage zu bewerten war, darüber gingen die Einschätzungen nach dem Schlusspfiff auseinander. Fußballvorstand Martin Steininger zeigte sich zwar mit der ersten Halbzeit bis auf die Chancenverwertung zufrieden. Nach der Pause habe die Mannschaft jedoch deutlich nachgelassen und eine schwache Vorstellung gezeigt. „Ich bin schon sehr enttäuscht“, sagte Steininger. Aus seiner Sicht ging die Niederlage deshalb letztlich in Ordnung.

Maiolo sah seine Mannschaft dagegen über weite Strecken klar überlegen. „Es war 80 Minuten lang ein Spiel auf ein Tor, und wir hätten bereits zur Halbzeit locker 2:0 führen müssen“, sagte der Trainer. „Überlegener kann man eigentlich nicht sein, aber das Ergebnis stimmt nicht.“ Raisting habe sich aus dem Spiel heraus keine klare Chance erarbeitet.

Entschieden wurde die Partie durch einen Fehler in der Oberweikertshofener Defensive. Nach einem Freistoß misslang der Klärungsversuch, anschließend stand Hibler nach einer Flanke am Sechser völlig frei und ließ SCO-Torhüter Elias Reinert aus kurzer Distanz keine Chance. (Dieter Metzler)