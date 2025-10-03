Der SC Oberweikertshofen (dunkle Trikots) im Spiel gegen den TSV Schwabmünchen (in Weiß). – Foto: Dieter Metzler

SC Oberweikertshofen trotz Personalproblemen raus aus dem Teufelskreis Amateurfußball Verlinkte Inhalte Landesliga Südwest Oberw.hofen FSV Pfaffenh

Wegen anhaltender Personalprobleme muss der SC Oberweikertshofen am Samstag wichtige Änderungen vornehmen, um nicht abzurutschen.

Oberweikertshofen – Man muss es in aller Deutlichkeit sagen: In der Verfassung, in der sich die Mannschaft des SC Oberweikertshofen derzeit präsentiert, gibt es eigentlich nur noch schwere Gegner für die Elf von Spielertrainer Simon Schröttle. Nach der 1:3 Niederlage in Sonthofen, der achten in der laufenden Saison, empfangen die Weikertshofener am Samstag, 16 Uhr, den Tabellenvierten FSV Pfaffenhofen. Ein Spiel, in dem der SCO mit dem Rücken zur Wand steht. Schlimmstenfalls könnte die Schröttle-Elf auf den ersten Abstiegsplatz abrutschen. Morgen, 16:00 Uhr SC Oberweikertshofen Oberw.hofen FSV Pfaffenhofen/Ilm FSV Pfaffenh 16:00 PUSH

Große Personalprobleme beim SC Oberweikertshofen Die Oberweikertshofener haben keine guten Erinnerungen an den Samstagskontrahenten, die dem SCO im April mit 1:4 eine empfindliche Heimniederlage verpassten. Auch diesmal stehen die Vorzeichen schlecht. Spielertrainer Simon Schröttle hat mit argen Personalproblemen zu kämpfen. „Das zieht sich derzeit durch bis runter in die 3. Mannschaft“, so Schröttle. An ein vernünftiges Abschlusstraining war nicht zu denken. Es waren gerade einmal acht Spieler der ersten und sieben Spieler der zweiten Mannschaft im Training. Aus den unterschiedlichsten Gründen fehlten zahlreiche Kicker. Die Woche über konnten beispielsweise weder Nico Scheibner noch Lukas Kopyciok trainieren.