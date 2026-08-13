SC Oberweikertshofen stellt neuen Trainer vor – nach nur zwei Tagen

Martin Steininger und Stefan Held. – Foto: Dieter Metzler

Stefan Held ist neuer Trainer des SC Oberweikertshofen. Bereits am Dienstagabend stellte Fußballvorstand Martin Steininger den 31-Jährigen der Mannschaft vor. Zuvor hatte sich der zurückgetretene Paolo Maiolo noch einmal vom Team verabschiedet.

Nach Maiolos Rücktritt am Sonntag ging es schnell. Noch am selben Tag kontaktierte Steininger Held, am Montagabend kam es gemeinsam mit SCO-Vize Andreas Klausnitzer zum Treffen. „Die Chemie passt einfach“, sagte Steininger. Kontakt zu Held hatte der SCO bereits seit den Relegationsspielen des TSV Geiselbullach. Damals wollte ihn Oberweikertshofen noch als Torhüter verpflichten, Held tendierte jedoch schon eher zu einem Trainerjob.