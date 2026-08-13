SC Oberweikertshofen stellt neuen Trainer vor – nach nur zwei Tagen

Stefan Held übernimmt den kriselnden Verein. Bereits am Dienstagabend leitete der 31-Jährige seine erste Trainingseinheit.
Stefan Held ist neuer Trainer des SC Oberweikertshofen. Bereits am Dienstagabend stellte Fußballvorstand Martin Steininger den 31-Jährigen der Mannschaft vor. Zuvor hatte sich der zurückgetretene Paolo Maiolo noch einmal vom Team verabschiedet.
Nach Maiolos Rücktritt am Sonntag ging es schnell. Noch am selben Tag kontaktierte Steininger Held, am Montagabend kam es gemeinsam mit SCO-Vize Andreas Klausnitzer zum Treffen. „Die Chemie passt einfach“, sagte Steininger. Kontakt zu Held hatte der SCO bereits seit den Relegationsspielen des TSV Geiselbullach. Damals wollte ihn Oberweikertshofen noch als Torhüter verpflichten, Held tendierte jedoch schon eher zu einem Trainerjob.
Am Dienstag leitete der neue Coach gemeinsam mit dem mitspielenden Co-Trainer Maximilian Schuch seine erste Einheit. „Die Jungs sind alle sehr engagiert. Wir haben aber schon noch Arbeit vor uns“, sagte Held. Nun gelte es, schnell Punkte zu sammeln. „Wir blicken nicht mehr zurück, sondern nach vorne.“
Für Held ist Oberweikertshofen die zweite Trainerstation. Seinen Spielerpass bringt er mit und könnte im Notfall auch als Torhüter aushelfen. Erster Gegner ist am Samstag um 16 Uhr der TuS Geretsried II. (Dieter Metzler)