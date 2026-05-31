SC Oberweikertshofen II sichert souverän den Klassenerhalt

Daniel Stapfer (r.). – Foto: Dieter Metzler

Die Mannschaft von Trainer Daniel Stapfer gewann beim FC Deisenhofen III und machte sich damit unabhängig von anderen Ergebnissen.

Der SC Oberweikertshofen II hat den Klassenerhalt in der Kreisliga geschafft. Die Mannschaft von Trainer Daniel Stapfer gewann beim FC Deisenhofen III souverän mit 4:0 (0:0) und machte sich damit unabhängig von den Ergebnissen auf den anderen Plätzen. „Wir haben unser Ziel erreicht“, sagte Stapfer. Für den 40-Jährigen, der zur kommenden Saison zum Dachauer Kreisligisten SV Günding wechselt, war es ein gelungener Abschluss. „Ich hinterlasse eine tolle Mannschaft. Sie hat sich in den vergangenen drei Jahren super entwickelt.“

Auf fremde Hilfe wollte sich der SCO nicht verlassen. „Wir sind mit einem klaren Plan nach Deisenhofen gefahren“, sagte Stapfer. Ein wichtiger Teil davon sei gewesen, „so lange wie möglich die Null zu halten“. In der ersten Halbzeit war der jungen Oberweikertshofener Mannschaft die Nervosität zwar anzumerken, dennoch hielt sie die taktisch und technisch starken Deisenhofener weitgehend vom eigenen Tor fern. Kurz nach der Pause fiel dann das erlösende Führungstor. Bohdan Andrusyk traf in der 47. Minute zum 1:0 und gab dem SCO damit Sicherheit. Nach einer Stunde war die Vorentscheidung gefallen: Fabian Sauer wurde im Strafraum gefoult, Jakob Karner verwandelte den Elfmeter zum 2:0. Mit seinem zweiten Treffer beseitigte Andrusyk wenig später die letzten Zweifel (67.).

Als Deisenhofens Martin Mayer in der 75. Minute die Rote Karte sah, war die Partie endgültig entschieden. In Überzahl brachte Oberweikertshofen die Führung souverän ins Ziel. In der Schlussminute erzielte Kapitän Robert Olescher den vierten Treffer – und damit das 45. und letzte Saisontor des Sportclubs.

Nach einer deutlichen Leistungssteigerung in der Rückrunde sicherte sich der SCO II den Ligaverbleib. „In der Hinrunde haben wir zu viel liegenlassen“, sagte Stapfer. Umso zufriedener war der scheidende Trainer mit dem Saisonabschluss. Zur kommenden Spielzeit übernimmt SCO-Urgestein Fabio Gonschior als spielender Trainer. (Dirk Schiffner)