SC Oberweikertshofen II lässt zu viele Chancen liegen und verliert

Fabio Gonschior. – Foto: Peter Weber

Fabio Gonschior hat sein Debüt als Spielertrainer verloren. Der SC Oberweikertshofen II vergab mehrere Chancen, während Issing zweimal traf.

Die Premiere von Fabio Gonschior als Spielertrainer des SC Oberweikertshofen II ist missglückt. Gegen Aufsteiger FC Issing unterlag die Gonschior-Elf mit 0:2. Beide Treffer fielen bereits in der ersten Halbzeit. „Wir sind eigentlich gut ins Spiel gekommen“, berichtete Gonschior. Chancen auf die Führung waren durchaus vorhanden. Fabio Sauer aus der dritten Mannschaft sowie Jakob Kuhbandner und Nico Scheibner aus der ersten Mannschaft ließen ihre Möglichkeiten jedoch ungenutzt. Die Gäste zeigten sich vor dem Tor dagegen deutlich effektiver.

„Wir haben Issing stark gemacht“, sagte Gonschior. Seine Defensive habe zunächst vieles gut wegverteidigt, zweimal konnte Issings Stürmer Alexander Voß die Oberweikertshofener Abwehr aber überwinden. In der elften und 28. Minute ließ er SCO-Torhüter Alessio Di Pasquale keine Chance und sorgte damit bereits vor der Pause für den Endstand.

Nach dem Seitenwechsel versuchte der SCO II noch einmal zurückzukommen. Bei mehreren vielversprechenden Kontern boten sich Möglichkeiten auf den Anschlusstreffer, doch erneut fehlte die nötige Konsequenz im Abschluss. „Es ist einfach bitter, dass wir unsere Chancen nicht verwandeln“, sagte Gonschior. Viel Zeit, der Auftaktniederlage nachzutrauern, bleibt seiner Mannschaft allerdings nicht. Bereits am Mittwochabend steht die nächste Partie an. Dann tritt der SC Oberweikertshofen II beim TSV Oberalting an. (Dieter Metzler)