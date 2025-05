SC Obersprockhövel verpflichtet Abid Yanik für die Offensive

Yanik stammt aus der Jugend der SG Wattenscheid 09 und durchlief dort sämtliche Nachwuchsteams. Für die erste Mannschaft kam er in der Regional- und Oberliga zum Einsatz. In der laufenden Saison absolvierte er 23 Ligaspiele für den FC Kray, in denen ihm sechs Treffer gelangen. Für die Westfalenliga-Mannschaft von Trainer Michael Wurst ist Yanik bereits der sechste externe Neuzugang für die kommende Spielzeit.

„Er ist ein starker Mittelstürmer mit sehr viel Talent, und er wird uns mit Sicherheit weiterhelfen“, sagt Niedergethmann. Die Planungen für den neuen Kader laufen beim aktuell siebtplatzierten SCO unterdessen auf Hochtouren – auch, weil einige Spieler den Verein verlassen werden.