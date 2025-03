SC Obersprockhövel: Erste vier Sommerneuzugänge, zehn Verlängerungen

Beim SC Obersprockhövel ist im Jahr 2025 bislang vieles in Bewegung: Erst vor einer Woche wurde die ursprünglich für den Sommer gedachte Trennung von Trainer Robert Wasilewski und die Einstellung seines Nachfolgers Michael Wurst vorgezogen, ehe im Sommer der Sportliche Leiter Jörg Niedergethmann sein Amt an Stefan Gosing, der genau wie Wurst zuletzt bei Ligakonkurrent SV Sodingen gearbeitet hat, übergeben wird.

Vom Wittener Bezirksligisten TuS Heven wechseln Christian Buth und Marcel Herrmann zum SCO. Herrmann kam erst diesen Winter nach einem Jahr beim SV Sodingen zum TuS zurück, für den er in bislang 84 Bezirksligaspielen satte 97 Treffer erzielt hat. Der 29-jährige Buth spielt auch erst seit einem Jahr in Heven, scorte in dieser Spielzeit zwölfmal und spielte zuvor von 2022 bis 2024 für Landesligist SF Wanne-Eickel (zwölf Tore).

Ebenfalls aus der Bezirksliga Staffel 10 an die Kleinbeckstraße wechseln wird der offensive Mittelfeldspieler Jonas Filep, der von Aufsteiger TuS Hattingen kommt. "Er wird uns erst einmal in der Breite verstärken", so Jörg Niedergethmann in der "WAZ".

Das Transfer-Quartett perfekt macht Abwehrspieler Moritz Felber, ein weiterer Neuzugang mit Sodinger Vergangenheit. Für die Herner spielt der 25-Jährige seit 2019 und kickte zuvor bei Concordia Wiemelhausen und in der Jugend der DJK TuS Hordel. Für den SV Sodingen hat Felber 76 Westfalenliga-Partien bestritten und wird in Obersprockhövel dann wieder auf Trainer Wurst, Sportchef Gosing und Ex-Mitspieler wie Marcel Herrmann treffen.