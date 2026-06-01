SC Oberhummel wird Meister – und über 200 Fans stürmen den Platz

Der SC Oberhummel gewinnt am letzten Spieltag 2:1 gegen Palzing II und sichert sich die Meisterschaft. Niemand hatte den Außenseiter vor der Saison auf der Rechnung.
Die Sensation in der A-Klasse 6 ist perfekt: Durch den Sieg am letzten Spieltag über den SVA Palzing II sicherte sich der SC Oberhummel die Meisterschaft – und das ganze Dorf jubelte (weiterer Bericht folgt). In die Aufstiegsrelegation geht es für den SV Oberhaindlfing. Trotz eines souveränen Erfolgs verpasste die SpVgg Zolling als Dritter damit den Wiederaufstieg.
SC Oberhummel – SVA Palzing II 2:1 (1:1). Stolz, glücklich und einfach nur erleichtert – so beschrieb SCO-Trainer Anton Hirschfeld seine Gefühlslage nach dem alles entscheidenden Spiel. „Wir haben es geschafft, und das ist einfach unglaublich“, sagte er. „Was die Männer geleistet haben, ist der Wahnsinn.“ Nach dem Abpfiff gab es einen regelrechten Platzsturm, über 200 Zuschauer nahmen am Triumph teil. Zuvor habe man es mit starken Gästen zu tun bekommen, so Hirschfeld. Der zwischenzeitliche Ausgleich sei durch einen fragwürdigen Elfmeter gefallen: „Zur Wahrheit gehört aber, dass unser Strafstoß im zweiten Abschnitt ebenfalls schmeichelhaft war.“ Letztlich war das in Oberhummel aber allen völlig egal, es zählt nur der Erfolg. Vor Saisonstart hatte niemand den SCO auf der Rechnung: „Daher kann ich das Ganze gar nicht in Worte fassen“, betonte Hirschfeld. Er wünscht den Oberhaindlfingern zudem alles Gute für die Relegation, schließlich haben auch sie eine überragende Saison gespielt. Tore: 1:0 Felix Oberhauser (21.), 1:1 Jakob Rott (45.+2/FE), 2:1 Thomas Hekele (53./FE).
SG Eichenfeld Freising – SV Oberhaindlfing 1:2 (0:0). Seine Schützlinge hätten trotz großer Nervosität ihren Teil der Aufgabe erfüllt, bestätigte Trainer Norbert Vogler. Dass es dennoch nicht mit der Meisterschaft klappte, habe er erwartet: „Mir war klar, dass Oberhummel nicht mehr patzt.“ Vogler sah auf dem Spielfeld die schwächste Saisonleistung: „Teile der Mannschaft waren dermaßen nervös, dass in den ersten 30 Minuten erst einmal gar kein Spielfluss aufkam.“ Die Sicherheit in den Aktionen fehlte komplett, und beim 1:0 Anfang der zweiten Hälfte habe man von einem groben Torwartfehler profitiert. „Anschließend wurde es etwas besser, und wir haben uns den Sieg schon verdient.“ So dürfe sein SVOA in der Relegation aber nicht auftreten: „Da werden wir Typen brauchen. Jetzt bin ich auch als Psychologe gefragt“, blickt der SVOA-Coach voraus. Tore: 0:1 Thomas Fuchs (48.), 0:2 Thomas Graf (74.), 1:2 Florian Feucht (90.).
SpVgg Zolling – BC Attaching II 5:0 (3:0). Die Gastgeber drückten gegen den Absteiger von Beginn an aufs Tempo. Denn gegen schwach aufgestellte Gäste hatte Zolling laut Trainer Thomas Brandmaier durchaus das Torverhältnis gegenüber Oberhaindlfing im Blick – und um hier aufzuholen, hätte es einen zweistelligen Sieg gebraucht. Nachdem man aber von der Führung des Kontrahenten um die Relegation hörte, sei die Motivation deutlich nach unten gesunken, berichtete der Trainer. Trotz des verpassten Wiederaufstiegs zeigte er sich nicht unzufrieden mit der Punkterunde: „Wir haben eine starke Saison gezeigt und werden in der kommenden Runde einen neuen Angriff Richtung Kreisklasse starten.“ Gegen sich kaum wehrende Attachinger habe es beim Saisonfinale einen dominanten Auftritt gegeben: „Wir hätten noch ein paar Tore mehr machen müssen. Aber am Ende sind wir nicht mehr konsequent genug aufgetreten.“ Tore: 1:0 Niclas Hoffedank (10.), 2:0/3:0/5:0 Maximilian Schmid (17./27./54.), 4:0 Andreas Kreitmeier (54.).
SG Tegernbach/Rudelzhausen – VfR Haag 8:2 (4:1). Zum Abschluss gab es für den Ligafünften noch einmal einen Kantersieg. Gegen die Haager trat die SG von Beginn an dominant auf und hatte die Entscheidung praktisch schon zur Halbzeitpause erreicht. Tore: 1:0/7:2 Martin Boche (1./58.), 2:0 Markus Ostermeier (10.), 3:0/4:1 Max Kühner (27./45.+1), 3:1 Sebastian Elephand (34.), 5:1/6:2/8:2 Benedikt Schleibinger (47./53./90.+1), 5:2 Mikail Kocak (52.).
FC Moosburg II – SC Kirchdorf II 0:1 (0:0). Seine Truppe habe sogar die besseren Chancen gehabt, sagte FCM-Trainer Dominik Dorsch. „Der Klassenerhalt stand aber davor bereits fest, von daher ist das vollkommen egal.“ Die Stimmung ließ man sich von der Niederlage nicht verderben. Tor: 0:1 Markus Mayerhofer (60.).