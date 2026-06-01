SC Oberhummel wird Meister – und über 200 Fans stürmen den Platz A-Klasse 6 von Bernd Heinzinger · Heute, 09:29 Uhr · 0 Leser

Der Jubel kannte keine Grenzen: Obwohl zu Saisonbeginn niemand mit ihnen gerechnet hatte, feierten die Oberhummler am Wochenende die Meisterschaft. – Foto: Michalek

Der SC Oberhummel gewinnt am letzten Spieltag 2:1 gegen Palzing II und sichert sich die Meisterschaft. Niemand hatte den Außenseiter vor der Saison auf der Rechnung.

Die Sensation in der A-Klasse 6 ist perfekt: Durch den Sieg am letzten Spieltag über den SVA Palzing II sicherte sich der SC Oberhummel die Meisterschaft – und das ganze Dorf jubelte (weiterer Bericht folgt). In die Aufstiegsrelegation geht es für den SV Oberhaindlfing. Trotz eines souveränen Erfolgs verpasste die SpVgg Zolling als Dritter damit den Wiederaufstieg. Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr SC Oberhummel Oberhummel SV Ampertal Palzing Amp Palzing II 2 1 Abpfiff SC Oberhummel – SVA Palzing II 2:1 (1:1). Stolz, glücklich und einfach nur erleichtert – so beschrieb SCO-Trainer Anton Hirschfeld seine Gefühlslage nach dem alles entscheidenden Spiel. „Wir haben es geschafft, und das ist einfach unglaublich“, sagte er. „Was die Männer geleistet haben, ist der Wahnsinn.“ Nach dem Abpfiff gab es einen regelrechten Platzsturm, über 200 Zuschauer nahmen am Triumph teil. Zuvor habe man es mit starken Gästen zu tun bekommen, so Hirschfeld. Der zwischenzeitliche Ausgleich sei durch einen fragwürdigen Elfmeter gefallen: „Zur Wahrheit gehört aber, dass unser Strafstoß im zweiten Abschnitt ebenfalls schmeichelhaft war.“ Letztlich war das in Oberhummel aber allen völlig egal, es zählt nur der Erfolg. Vor Saisonstart hatte niemand den SCO auf der Rechnung: „Daher kann ich das Ganze gar nicht in Worte fassen“, betonte Hirschfeld. Er wünscht den Oberhaindlfingern zudem alles Gute für die Relegation, schließlich haben auch sie eine überragende Saison gespielt. Tore: 1:0 Felix Oberhauser (21.), 1:1 Jakob Rott (45.+2/FE), 2:1 Thomas Hekele (53./FE).

Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr SGE Eichenfeld-Freising Eichenf.-Fre SV Oberhaindlfing/Abens SV Oberhaind 1 2 Abpfiff SG Eichenfeld Freising – SV Oberhaindlfing 1:2 (0:0). Seine Schützlinge hätten trotz großer Nervosität ihren Teil der Aufgabe erfüllt, bestätigte Trainer Norbert Vogler. Dass es dennoch nicht mit der Meisterschaft klappte, habe er erwartet: „Mir war klar, dass Oberhummel nicht mehr patzt.“ Vogler sah auf dem Spielfeld die schwächste Saisonleistung: „Teile der Mannschaft waren dermaßen nervös, dass in den ersten 30 Minuten erst einmal gar kein Spielfluss aufkam.“ Die Sicherheit in den Aktionen fehlte komplett, und beim 1:0 Anfang der zweiten Hälfte habe man von einem groben Torwartfehler profitiert. „Anschließend wurde es etwas besser, und wir haben uns den Sieg schon verdient.“ So dürfe sein SVOA in der Relegation aber nicht auftreten: „Da werden wir Typen brauchen. Jetzt bin ich auch als Psychologe gefragt“, blickt der SVOA-Coach voraus. Tore: 0:1 Thomas Fuchs (48.), 0:2 Thomas Graf (74.), 1:2 Florian Feucht (90.). Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr SpVgg Zolling Zolling BC Attaching Attaching II 5 0 Abpfiff

Ihre Hausaufgaben erledigt haben die Oberhaindlfinger um Kevin Grünwald (weißes Trikot). – Foto: Lehmann