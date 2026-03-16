SC Oberhummel stürmt an die Tabellenspitze – Moosburg II schwächelt nach der Pause Topspiel in Zolling von Bernd Heinzinger · Heute, 10:49 Uhr · 0 Leser

Vorsicht, fliegender Spielertrainer: Oberhummels Anton Hirschfeld (2. v. l.) hebt ab. Da können Sebastian Dietl (l.) und Simon Waldhauser (r., beide SCO) sowie Thomas Brandmaier (2. v. r.; Zolling) nur staunen. – Foto: Birgit Gleixner

Der SCO gewinnt das Topspiel deutlich. Zollings Coach ärgert sich über Abwehrfehler seiner Mannschaft bei gegnerischen Einwürfen.

Ein Statement zum Jahresauftakt gaben die Fußballer des SC Oberhummel ab. Sie gewannen das Topspiel bei der SpVgg Zolling deutlich und stürmten an die Tabellenspitze der A-Klasse 6. Die ambitionierten SG Tegernbach/Rudelzhausen und TSV Moosburg holten sich im ersten Saisonspiel 2026 ebenfalls einen Dreier. FC Moosburg II – SVA Palzing II 0:4 (0:0). Mit der Leistung in der ersten Hälfte konnte FCM-Coach Dominik Dorsch noch leben. Beide Teams hätten je eine echte Chance gehabt, seine Mannen kurz vor der Pause nur den Innenpfosten getroffen. Ein unglücklicher Handelfmeter brachte die Gastgeber ins Hintertreffen. Die beiden nächsten Gegentore fielen jeweils nach einem Eckstoß. „Da haben wir einfach nicht gut verteidigt“, monierte Dorsch. Anschließend machte seine Truppe auf und kassierte noch einen Konter. Das Fazit des FCM-Trainers: „Wir haben unsere Möglichkeiten nicht gemacht und sind hinten schlecht gestanden. Die Palzinger haben daher verdient gewonnen.“ Tore: 0:1/0:2 Julian Mitterweger (69./72.), 0:3 Leandro Lachmann (80.), 0:4 Lukas Harsch (90.).

TSV Moosburg – BC Attaching II 3:1 (2:0). Die erste Halbzeit hätten seine Männer grundsolide geführt, berichtete TSV-Coach Andreas Lienhard. Allerdings hätte die Führung höher ausfallen müssen. Insbesondere zwei vergebene Elfer ärgerten den Coach: „Die wurden so schlecht geschossen, dass selbst ich die mit dem Rücken zum Schützen gehalten hätte.“ Im zweiten Abschnitt bekam der BCA dann einen fraglichen Strafstoß. „Dadurch wurde die Partie noch einmal scharf. Aber ansonsten kam von Attaching II nichts“, sagte Lienhard. Am Ende würden eh nur die drei Punkte zählen. Tore: 1:0 Alan Jaworski (26.), 2:0/3:1 Robin Czeloth (45.+1/90.+6), 2:1 Lukas Hildebrandt (70./FE). SpVgg Zolling – SC Oberhummel 1:4 (1:1). Dumme Abwehrfehler waren laut Zollings Coach Thomas Brandmaier der Hauptgrund für die Heimpleite. In der ersten Hälfte habe seine Truppe das Geschehen im Griff gehabt und sei verdient mit 1:0 in Front gelegen. Schon der Ausgleich nach einem Klärungsversuch der Gäste sei vermeidbar gewesen, die Gegentreffer zum 1:2 und 1:3 hätten dem Ganzen aber die Krone aufgesetzt. „Unsere Abwehr hatte bei gegnerischen Einwürfen Komplettaussetzer, das darf nicht passieren“, so der Coach. Nach vorne sah Brandmaier noch die eine oder andere gute Chance. Sein Fazit: „Vom spielerischen Eindruck her wäre ein Unentschieden fair gewesen. Jetzt heißt es: Mund abputzen und es nächstes Mal besser machen.“ Tore: 1:0 Yannis Pflug (35.), 1:1/1:3 Jerome Le Bris (45./86.), 1:2 Niclas Hoffedank (61./ET), 1:4 Vitus Paulus (90.+4). SG