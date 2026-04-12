SC Oberhummel siegt knapp – Verfolger SpVgg Zolling bleibt dran

Lange umkämpft war das Spiel zwischen Jan Schultes (l.) Oberhummlern und Hannes Gepperts Auern. Am Ende setzte sich der SCO durch. – Foto: Lehmann

Der SC Oberhummel gewinnt in Au mit 1:0. Die SpVgg Zolling hält den Rückstand bei drei Punkten. Der Kampf um die Spitze bleibt spannend.

Dank eines hart erkämpften Siegs beim TSV Au festigten die Fußballer des SC Oberhummel die Tabellenführung in der A-Klasse 6. Die SpVgg Zolling schob sich derweil durch einen knappen Auswärtserfolg auf Platz zwei, der Abstand zur Spitze beträgt drei Zähler.

TSV Au – SC Oberhummel 0:1 (0:1). Die Auer hätten seiner Truppe alles abverlangt, lobte SCO-Coach Anton Hirschfeld den Gastgeber: „Sie haben leidenschaftlich verteidigt und uns das Leben schwer gemacht.“ Nur selten habe man gute Spielzüge gezeigt. Einer der wenigen sorgte schließlich für den Siegtreffer durch Leo Bechtel. Ansonsten sah Hirschfeld viele lange Bälle, die immer an einem Gegner hängenblieben. „Ich bin froh über den Dreier. Solche Spiele musst du gewinnen, um ganz oben zu landen.“ Tor: 0:1 Leo Bechtel (38.).

TSV Moosburg – FC Moosburg II 2:2 (0:0). Die erste Hälfte bezeichnete TSV-Trainer Andreas Lienhard als „Sonntagskick“ seiner Truppe: „Wir müssen froh sein, dass wir nicht in Rückstand geraten sind.“ Denn die Gäste hätten dreimal alleinstehend vor dem TSV-Tor für den ersten Treffer des Tages sorgen können. Im zweiten Abschnitt aber sah Lienhard eine deutliche Steigerung. Die beiden Gegentore seien nach individuellen Fehlern gefallen, ansonsten habe sein Team das Spiel gemacht. „Aufgrund der ersten Hälfte ist das Unentschieden aber verdient.“ Tore: 0:1 Simon Hilz (56.), 1:1/2:1 Agonit Buleshkaj (57./58.), 2:2 Robert Hagl (89.).

SG Tegernbach/Rudelzhausen – SpVgg Zolling 1:2 (0:1). Gäste-Trainer Thomas Brandmaier gab zu, dass die Spielgemeinschaft durchaus einen Punkt verdient gehabt hätte. Im ersten Abschnitt sah er zwar eine starke Vorstellung seiner Truppe: „Nach Verletzungen sind wir dann aber aus dem Tritt gekommen.“ Der Coach musste die Innenverteidigung neu besetzen, was das Gegentor begünstigte. Die abermalige Führung kam nach einem Konter, und in der Nachspielzeit durfte sich Zolling bei Keeper Simon Goletz bedanken, der den Sieg mit einer Monsterparade festhielt. Brandmaier: „Die anderen an der Spitze der Tabelle lassen nicht nach, wir aber auch nicht.“ Sein Trainerkollege Michael Fuchs war mit der Leistung seiner Mannschaft ebenfalls nicht unzufrieden. „Leider hatten wir aber wieder einmal Pech.“ Tore: 0:1 Simon Pflug (42.), 1:1 Max Kühner (77.), 1:2 Yannis Pflug (84.).

VfR Haag – SC Kirchdorf II 0:2 (0:0). SCK-Trainer Severin Reinmoser freute sich über den wichtigen Dreier. Seiner Meinung nach hätte die Führung schon im ersten Abschnitt kommen müssen, er zählte zwei Latten- und einen Pfostentreffer seiner Truppe. Außerdem seien zwei Tore nach knappen Abseitsentscheidungen nicht gegeben worden. „Im zweiten Durchgang haben wir dann zum Glück getroffen und den verdienten Sieg geholt.“ Durch das geschaffene Polster auf den Abstiegsplatz könne man beruhigt ins spielfreie Wochenende gehen. Trotz nun acht Punkten Vorsprung auf Schlusslicht BC Attaching II dürfe man im Endspurt aber nicht nachlassen. Tore: 0:1 Stefan Lohmeier (59.), 0:2 Yusuf Tiryaki (85.).