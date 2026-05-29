SC Oberhummel reicht ein Punkt zur Meisterschaft – Oberhaindlfing lauert

Ball ins Tor und dann kräftig jubeln: Das ist die Marschroute für die Oberhummler Kicker um Jan Schulte. – Foto: Michalek

Am Samstag fällt die Entscheidung in der A-Klasse 6. Der SC Oberhummel braucht gegen Palzing II nur ein Unentschieden – verliert er aber und Oberhaindlfing siegt, wäre der Titel weg.

Jetzt geht es also ans Eingemachte: Am Samstag steht das packende Saisonfinale in der A-Klasse 6 an. Der SC Oberhummel hat dabei vor seinem Heimspiel gegen den SVA Palzing II (15 Uhr) die besten Meisterschaftschancen.

Die Ausgangslage ist für den SCO klar: Angesichts von drei Zählern Vorsprung auf den Ligazweiten SV Oberhaindlfing/Abens reicht der Truppe von Trainer Anton Hirschfeld schon ein Unentschieden. Bei einer Pleite und einem gleichzeitigen Sieg des SVOA bei der SG Eichenfeld Freising (Samstag, 15 Uhr) könnten jedoch die Oberhaindlfinger um Coach Norbert Vogler jubeln: Dann hätten sie bei ausgeglichenem direktem Vergleich (1:1, 1:1) dank des besseren Torverhältnisses gegenüber Oberhummel den Titel in der Tasche. Verliert allerdings Oberhaindlfing, könnte die SpVgg Zolling noch auf Relegationsplatz zwei klettern – vorausgesetzt, die SpVgg erledigt ihre Pflichtaufgabe zu Hause gegen den Absteiger BC Attaching II (Samstag, 15 Uhr).

Noch ist vieles möglich. Dass seine Hummler Fußballer aber eine sehr gute Ausgangsposition haben, ist für Hirschfeld klar: „Bei uns herrscht große Vorfreude, und alle haben riesigen Bock auf das Spiel.“ Für solche Momente würde man doch die Strapazen des Trainings auf sich nehmen. Der Coach hofft dabei, dass sich die Gäste aus Palzing nicht kampflos ergeben, sondern ebenfalls bis zum Schluss alles versuchen: „Wir wollen uns die Meisterschaft verdienen und spielen von Anfang an auf Sieg.“ Es sei der Wahnsinn, was aktuell in Oberhummel vor sich gehe: Die mögliche Meisterschaft sei das absolute Hauptthema in der Ortschaft – und auch von außerhalb habe er zahlreiche positive Nachrichten erhalten. Was im Falle der Meisterschaft los ist, will sich Hirschfeld gar nicht ausmalen: „Ganz Oberhummel würde dann feiern.“

Oberhaindlfing-Coach Vogler geht nicht von einem Ausrutscher des SCO aus: „Wir können das nicht beeinflussen, sondern müssen auf uns schauen.“ Eine Aufstiegsrelegation wäre schließlich auch eine phänomenale Sache. Davor steht aber noch die schwere Aufgabe bei der SG Eichenfeld, die vor dem Saisonstart zu den Titelkandidaten zählte. Vogler sieht seine Mannschaft zwar in der leichten Favoritenrolle, „die müssen wir dort aber erst einmal bestätigen“. Ein Abrutschen auf Rang drei wäre natürlich immens bitter. „Daran denken wir aber nicht. Wir werden gegen die spielstarken Gastgeber alles in die Waagschale werfen.“

Nach dem Remis durch einen Treffer in der Nachspielzeit am vergangenen Spieltag wahrte Zolling mit zwei Punkten Rückstand auf den SVOA die Chance auf Rang zwei. Damals betonte Trainer Thomas Brandmaier, dass man damit weiter in den Köpfen der Oberhaindlfinger sei. Man hoffe natürlich, dass Eichenfeld groß aufspielt und sich seine Mannschaft gegen das Schlusslicht keine Blöße gibt. Im Fußball sei schon viel Verrücktes passiert, sagt Brandmaier. „Dafür müssen wir aber gewinnen.“