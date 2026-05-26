SC Oberhummel geht mit drei Punkten Vorsprung in den letzten Spieltag Fußball A-Klasse 6 von Bernd Heinzinger · Heute, 05:00 Uhr · 0 Leser

Stabile Seiten- und Ausgangslage: Die Oberhummler um Jakob Schiebold (vorne, l.) brauchen nur noch einen Punkt. – Foto: Lehmann

Der SC Oberhummel siegt 4:0 in Attaching und führt die Tabelle an. Verfolger SV Oberhaindlfing bleibt durch ein 4:0 gegen Au im Rennen.

Aus drei wurden zwei: Die SpVgg Zolling verabschiedete sich durch ein Unentschieden in Kirchdorf aus dem Titelrennen in der A-Klasse 6. Die besten Karten in der Hand hat vor dem Saisonfinale weiterhin der SC Oberhummel – dank eines glatten Siegs beim BC Attaching II. Der SV Oberhaindlfing wahrte seine Chancen auf Rang eins durch einen Erfolg über den TSV Au. SC Kirchdorf II – SpVgg Zolling 4:4 (3:2). SpVgg-Trainer Thomas Brandmaier bedauerte, dass seine Abwehr einige Male im Tiefschlaf gewesen sei: „Wir haben leider einige Gegentore nach individuellen Fehlern kassiert.“ Vorne hätten seine Männer zudem einige Hochkaräter vergeben, sodass Zolling am Ende sogar noch mit dem einen Zähler zufrieden sein musste. Denn erst in der Nachspielzeit gelang noch der Treffer zum 4:4, der laut Brandmaier immerhin die Möglichkeit zur Relegation offenlässt. „Darauf hoffen wir natürlich. Wir bleiben in den Köpfen von Oberhaindlfing.“ Sein Team hat jetzt zwei Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten. Tore: 1:0/3:1 Nils Augst (7./27.), 1:1/3:3/4:4 Andreas Kreitmeier (10./55./90.+3), 2:1/4:3 Leon Wildgruber (22./68.), 3:2 Yannis Pflug (45.). BC Attaching II – SC Oberhummel 0:4 (0:1). Am Ende habe es beim Schlusslicht ein standesgemäßes Ergebnis gegeben, bilanzierte SCO-Trainer Anton Hirschfeld. In der ersten Hälfte sah er allerdings, dass sich seine Schützlinge schwertaten: „Da hat sich der BCA noch leidenschaftlich gewehrt.“ Nach der Führung durch Vitus Paulus mit dem Pausenpfiff änderte sich das im zweiten Abschnitt aber: „Die Gastgeber sind auf dem Zahnfleisch dahergekommen. Wir haben die Partie dominiert und hätten sogar noch höher gewinnen können.“ Der Attachinger Torwart habe jedoch etliche starke Paraden gezeigt, was angesichts des möglicherweise entscheidenden Torverhältnisses gegenüber dem SV Oberhaindlfing noch eine Rolle spielen könnte. Das könne man aber verschmerzen – denn mit der Leistung werde seine Truppe am letzten Spieltag nicht verlieren, betont der Coach. Bitter: Luca Guerel verletzte sich im dritten Spiel nach seinem Verletzungscomeback schwer an der Schulter, Hirschfeld bedauert dies zutiefst. Tore: 0:1/0:4 Vitus Paulus (45.+2/90.+1), 0:2 Felix Oberhauser (61.), 0:3 Jakob Fodermair-Hasenhündl.

Lassen im Titelrennen nicht locker: Die Oberhaindlfinger – hier Gianluca Straube (l.) – setzten sich klar gegen Au durch. – Foto: Lehmann