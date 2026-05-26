SC Oberhummel geht mit drei Punkten Vorsprung in den letzten Spieltag

Aus drei wurden zwei: Die SpVgg Zolling verabschiedete sich durch ein Unentschieden in Kirchdorf aus dem Titelrennen in der A-Klasse 6. Die besten Karten in der Hand hat vor dem Saisonfinale weiterhin der SC Oberhummel – dank eines glatten Siegs beim BC Attaching II. Der SV Oberhaindlfing wahrte seine Chancen auf Rang eins durch einen Erfolg über den TSV Au.
SC Kirchdorf II – SpVgg Zolling 4:4 (3:2). SpVgg-Trainer Thomas Brandmaier bedauerte, dass seine Abwehr einige Male im Tiefschlaf gewesen sei: „Wir haben leider einige Gegentore nach individuellen Fehlern kassiert.“ Vorne hätten seine Männer zudem einige Hochkaräter vergeben, sodass Zolling am Ende sogar noch mit dem einen Zähler zufrieden sein musste. Denn erst in der Nachspielzeit gelang noch der Treffer zum 4:4, der laut Brandmaier immerhin die Möglichkeit zur Relegation offenlässt. „Darauf hoffen wir natürlich. Wir bleiben in den Köpfen von Oberhaindlfing.“ Sein Team hat jetzt zwei Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten. Tore: 1:0/3:1 Nils Augst (7./27.), 1:1/3:3/4:4 Andreas Kreitmeier (10./55./90.+3), 2:1/4:3 Leon Wildgruber (22./68.), 3:2 Yannis Pflug (45.).
BC Attaching II – SC Oberhummel 0:4 (0:1). Am Ende habe es beim Schlusslicht ein standesgemäßes Ergebnis gegeben, bilanzierte SCO-Trainer Anton Hirschfeld. In der ersten Hälfte sah er allerdings, dass sich seine Schützlinge schwertaten: „Da hat sich der BCA noch leidenschaftlich gewehrt.“ Nach der Führung durch Vitus Paulus mit dem Pausenpfiff änderte sich das im zweiten Abschnitt aber: „Die Gastgeber sind auf dem Zahnfleisch dahergekommen. Wir haben die Partie dominiert und hätten sogar noch höher gewinnen können.“ Der Attachinger Torwart habe jedoch etliche starke Paraden gezeigt, was angesichts des möglicherweise entscheidenden Torverhältnisses gegenüber dem SV Oberhaindlfing noch eine Rolle spielen könnte. Das könne man aber verschmerzen – denn mit der Leistung werde seine Truppe am letzten Spieltag nicht verlieren, betont der Coach. Bitter: Luca Guerel verletzte sich im dritten Spiel nach seinem Verletzungscomeback schwer an der Schulter, Hirschfeld bedauert dies zutiefst. Tore: 0:1/0:4 Vitus Paulus (45.+2/90.+1), 0:2 Felix Oberhauser (61.), 0:3 Jakob Fodermair-Hasenhündl.
SV Oberhaindlfing – TSV Au 4:0 (2:0). Pflichtaufgabe souverän erfüllt: So lautete das Fazit von SVOA-Trainer Norbert Vogler nach dem glatten Heimsieg. Auch seine Fußballer hätten durchaus noch den einen oder anderen Treffer draufpacken können. Vom TSV Au sei dagegen kaum etwas gekommen, Vogler zählte nur wenige Aktionen im eigenen Strafraum. „Mit unserer Leistung bin ich natürlich hochzufrieden – und durch den Zollinger Ausrutscher hat sich unsere Situation verbessert.“ Auch wenn die Chance auf den Titel bei drei Punkten Rückstand auf Oberhummel weiter vorhanden sei, wolle er aber keinen Druck aufbauen: „Wir sind jetzt schon sehr zufrieden und wollen am letzten Spieltag in Eichenfeld einfach unser Bestes geben.“ Tore: 1:0 Quirin Kaindl (22.), 2:0 Alexander Fuchs (45.), 3:0 Simon Eckl (78.), 4:0 Matthias Staringer (90.).
SG Eichenfeld Freising – SVA Palzing II 2:1 (1:0). Durch den Sieg schob sich die SGE an den Gästen vorbei auf Tabellenrang vier. Den Platz wolle man jetzt auch am letzten Spieltag verteidigen, sagt Trainer Ludger Reuter im Hinblick auf die Partie gegen Oberhaindlfing. Gegen Palzing II sah Reuter einen guten Auftritt seiner Fußballer: „Wir hatten das Spiel im Griff und sind deshalb verdient mit 2:0 in Führung gegangen.“ Einige Wechsel hätten dann den Spielfluss etwas blockiert, und angesichts von vergebenen Chancen habe man die Gäste am Leben gehalten. „Letztlich war es aber ein verdienter Sieg.“ Tore: 1:0 Daniel Feucht (31.), 2:0 Musa Kapar (59.), 2:1 Robin Dölz (61.).
VfR Haag – TSV Moosburg 3:1 (1:0). Wie in den Vorjahren sei die Personalsituation im letzten Spiel katastrophal gewesen, meinte TSV-Trainer Andreas Lienhard. Als Konsequenz musste er selbst 80 Minuten mitspielen: „Das hat zwar Spaß gemacht, ist aber alles andere als optimal.“ Die Haager hätten das Geschehen dominiert und am Ende verdient den Sieg in die eigene Bilanz gebracht, sagte Lienhard anerkennend. Tore: 1:0 Thomas Kain (19.), 1:1 Ahmet Üner (66.), 2:1 Sebastian Elephand (88.), 3:1 Sebastian Maier (90.+3).