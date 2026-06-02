SC Oberhummel feiert seinen Meistertitel – „Das haben sich die Spieler dermaßen verdient“

Ließen kräftig die Muskeln spielen: Die Oberhummler Fußballer haben einen bärenstarken Saisonendspurt hingelegt. Nach dem Sieg am letzten Spieltag und der damit feststehenden Meisterschaft brachen alle Dämme. – Foto: Michalek

Der SCO schafft nach zehn Jahren wieder den Sprung in die Kreisklasse. Die Hummler Feierbiester machen die Nacht zum Tag.

Vor einem Jahr beendeten sie die Saison noch als Zehnter, jetzt sind sie Meister der A-Klasse 6: Die Fußballer des SC Oberhummel haben die Riesenüberraschung geschafft und spielen damit in der kommenden Runde in der Kreisklasse. Direkt nach dem Abpfiff beim Ligafinale am Samstag gegen den SVA Palzing II (2:1) startete der große Feiermarathon – der auch am darauffolgenden Tag nicht endete.

Am Sonntagabend erzählte Trainer Anton Hirschfeld von einer schlaflosen Nacht. Bis zu dem Zeitpunkt hätten durchgehend Spieler und Fans am SCO-Sportheim gefeiert. Zwischenzeitlich seien mehr als 200 Leute dagewesen, der Fußballplatz ähnele einem Acker. „Das Ganze haben sich die Spieler dermaßen verdient. Ich kann immer noch nicht ausdrücken, wie verdammt stolz ich auf sie bin“, sagt der Coach und strahlt übers ganze Gesicht.

Bereits in der vergangenen Saison sei man deutlich besser als der zehnte Platz gewesen, blickt Hirschfeld zurück. Nur seien seinerzeit diverse Verletzungsprobleme ein zu großes Hindernis gewesen. In die Meistersaison sei Oberhummel mit einem deutlich breiteren Kader gestartet – und alle hätten von Beginn an pure Motivation ausgestrahlt. So seien mindestens 15 Akteure des Kaders auch außerhalb des Trainingsbetriebs gemeinsam gelaufen oder hätten sich am Fußballplatz getroffen. Ein Vorteil, insbesondere angesichts der schwierigen Bedingungen in der Vorbereitung für die Rückrunde. Auf den eisigen Plätzen habe er – dank der bereits vorhandenen Fitness – kaum Konditionseinheiten ansetzen müssen: „Wir konnten uns gleich auf das Spielerische konzentrieren.“

Das zahlte sich aus: Neun der letzten zehn Partien gewann der SCO und zeigte sich dabei vor allem in der Abwehr bockstark. Nachdem in der Hinrunde die Offensive brilliert hatte, kassierte Oberhummel nun im Schnitt nicht einmal einen Gegentreffer pro Begegnung. Hirschfeld sah eine echte Einheit auf dem Platz, die für die Gegner nur schwer ausrechenbar war. Natürlich sei auch ein wenig Spielglück hinzugekommen: „Ohne das wirst du in einer sehr starken Liga nicht Meister“, bekräftigt der Trainer. Seine Mannen hätten sich das Glück aber verdient. Dank des breiteren Kaders seien Ausfälle nicht so ins Gewicht gefallen. „Egal, wer auf dem Platz stand, er hat immer 100 Prozent gegeben“, lobt Hirschfeld.

Vor zehn Jahren schaffte der SC Oberhummel letztmals den Aufstieg in die Kreisklasse – musste aber nach einer Saison wieder runter. Warum es diesmal besser laufen soll? Hirschfeld: „Damals hatten wir eine ältere Mannschaft, nun starten wir mit einem Schnitt von rund 23 Jahren. Die Jungs können noch einen weiteren Entwicklungsschritt machen und werden Gas geben.“ Darüber hinaus würden acht Talente aus der „stärksten A-Jugend seit vielen Jahren“ dazukommen. Natürlich sei der Klassenerhalt das Ziel, mehr wäre vermessen, betont der Coach. Jetzt wird allerdings erst noch weitergefeiert. Die meisten Spieler haben die komplette Woche Urlaub genommen.