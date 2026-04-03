SC Oberhummel erwartet gegen Tegernbach/Rudelzhausen einen heißen Kampf

Der Tabellenführer SC Oberhummel empfängt die SG am Samstag. Für die Gäste geht es um die letzte Chance im Titelrennen.
Als Außenseiter kämpfen die Fußballer der SG Tegernbach/Rudelzhausen am Samstag ab 15 Uhr beim SC Oberhummel um ihre vermutlich letzte Chance, noch im Titelrennen der A-Klasse 6 mitzumischen. Aktuell haben sie acht Zähler weniger in der Bilanz als der gastgebende Spitzenreiter. Dementsprechend betont Trainer Michael Fuchs: „Nachdem wir zuletzt Punkte liegengelassen haben, wäre ein Sieg natürlich immens wichtig.“ Allerdings verweist er darauf, dass die Hummler einen Lauf haben, und weiß zudem um die Vergangenheit: „Ich kann mich gar nicht erinnern, wann wir dort einmal gewonnen haben.“
Nach dem furiosen Saisonstart ließ die Form bei der SG zuletzt deutlich nach, der Start ins neue Jahr verlief insgesamt alles andere als optimal. Kampflos geschlagen geben möchte man sich aber selbstverständlich nicht, erklärt Fuchs. Seine Fußballer seien motiviert und wollten das Bestmögliche rausholen. Vom spielerischen Potenzial her sieht der Coach ein Duell auf Augenhöhe – die Formkurve und der Heimvorteil des SCO würden aber dem Kontrahenten deutlich in die Karten spielen.
Sein Oberhummler Trainerkollege Anton Hirschfeld traut dem Braten jedoch nicht: „Ich erwarte einen heißen Kampf von der ersten Minute an.“ Vor allem in körperlicher Hinsicht seien die Gäste aus der Hallertau sehr stark. „Ich denke, dass sich die SG zuletzt ein wenig unter Wert verkauft hat. Vor allem in der Offensive sind sie aber brutal gefährlich.“ Auf deren Stürmer Markus Ostermeier müsse sein Team besonders aufpassen. Hirschfeld erwartet viele lange Pässe auf den Goalgetter, „wir haben uns aber gut vorbereitet“. Wichtig sei es, die Kopfballduelle zu gewinnen.
Generell sieht SCO-Trainer Hirschfeld seine Hintermannschaft gewappnet. Allerdings kann er nicht auf seinen vollen Kader zurückgreifen: Mit Jerome Le Bris fällt ein wichtiger Mittelfeldspieler wegen eines Außenbandrisses länger aus. Tobias Maier ist nach seinem Armbruch ebenfalls nicht dabei, hinter ein paar kranken und angeschlagenen Akteuren stünden Fragezeichen. „Es drohen einige auszufallen“, berichtet Hirschfeld. Er bezeichnet das allerdings als Jammern auf hohem Niveau. „Denn wir bekommen dennoch einen starken Kader zusammen.“ Die eng umkämpfte Tabellenspitze in der A-Klasse 6 gefällt ihm richtig gut: „Ich denke, dass es eine der besten A-Klassen seit Langem ist. Es gibt gefühlt nur noch Endspiele – das ist einfach geil.“ Das gegen Tegernbach/Rudelzhausen ist sicherlich eines davon.