SC Oberhummel erwartet gegen Tegernbach/Rudelzhausen einen heißen Kampf Fußball-A-Klasse 6 von Bernd Heinzinger · 03.04.2026, 15:00 Uhr · 0 Leser

Der Tabellenführer SC Oberhummel empfängt die SG am Samstag. Für die Gäste geht es um die letzte Chance im Titelrennen.

Als Außenseiter kämpfen die Fußballer der SG Tegernbach/Rudelzhausen am Samstag ab 15 Uhr beim SC Oberhummel um ihre vermutlich letzte Chance, noch im Titelrennen der A-Klasse 6 mitzumischen. Aktuell haben sie acht Zähler weniger in der Bilanz als der gastgebende Spitzenreiter. Dementsprechend betont Trainer Michael Fuchs: „Nachdem wir zuletzt Punkte liegengelassen haben, wäre ein Sieg natürlich immens wichtig.“ Allerdings verweist er darauf, dass die Hummler einen Lauf haben, und weiß zudem um die Vergangenheit: „Ich kann mich gar nicht erinnern, wann wir dort einmal gewonnen haben.“ Nach dem furiosen Saisonstart ließ die Form bei der SG zuletzt deutlich nach, der Start ins neue Jahr verlief insgesamt alles andere als optimal. Kampflos geschlagen geben möchte man sich aber selbstverständlich nicht, erklärt Fuchs. Seine Fußballer seien motiviert und wollten das Bestmögliche rausholen. Vom spielerischen Potenzial her sieht der Coach ein Duell auf Augenhöhe – die Formkurve und der Heimvorteil des SCO würden aber dem Kontrahenten deutlich in die Karten spielen.