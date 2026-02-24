SC Oberhavel Velten: "Solche Spieler passen genau zu uns"

– Foto: K.W./Verein

Trainer Kevin Purrmann äußert sich im FuPa-Teamcheck zur Lage beim SC Oberhavel Velten. Trotz des Mittelfeldplatzes in der Landesklasse Nord blickt er mutig auf die Rückrunde.

Der SC Oberhavel Velten belegt mit 19 Punkten den siebten Tabellenplatz. Trainer Kevin Purrmann zieht ein differenziertes Fazit: „Wir haben uns natürlich vor der Saison ein bisschen mehr erhofft, als im gesicherten Mittelfeld zu stehen. Wobei das gesicherte Mittelfeld an der Stelle etwas trügt – nach unten sind es nur wenige Punkte Abstand, aber nach oben eben auch nicht viele.“

Während die Spitze außer Reichweite scheint, bleibt das Ziel ambitioniert: „Ganz nach oben ist es natürlich utopisch, aber in die Bereiche, in die wir wollen – sprich Platz 2 bis 5 – ist noch was drin. Das können wir noch schaffen und darauf freuen wir uns.“

Der Reifeprozess einer jungen Mannschaft

In engen Partien fehlte es der Elf oft an der nötigen Kaltschnäuzigkeit. „Am Ende muss man sagen, dass wir eine sehr junge Mannschaft haben. Wir sind uns dessen bewusst und wissen, dass es ein Prozess ist“, erklärt der Coach. In diesen Momenten fehle manchmal das Glück oder die Erfahrung. „Aber das machen wir gerade gemeinsam durch. Wir gehen als Team durch diese Phasen und wollen in den kommenden Spielen daran wachsen und besser werden“, zeigt sich Kevin Purrmann emotional und kämpferisch.

Defensive Stabilität und Offensivkraft

Dass Potenzial vorhanden ist, bewiesen die deutlichen Erfolge der Hinrunde. „Wir hatten drei oder vier Spiele, die wir mit 4:0 gewinnen konnten. Generell stehen wir defensiv sehr stabil – mit Ausnahme des Spiels gegen SV Blau-Weiß 90 Gartz“, analysiert der Trainer. Die Marschroute ist klar: „Wenn wir an unsere Leistungsgrenze gehen, haben wir gezeigt, dass wir Spiele hoch und eindeutig gewinnen können. Das unterstreicht unser Potenzial.“

Steigerung der mannschaftlichen Geschlossenheit

Eine positive Entwicklung sieht der Trainer im täglichen Miteinander. „Im Training merkt man Woche für Woche, dass sich die Geschlossenheit verbessert hat. Anfangs war das vielleicht noch nicht so ausgeprägt“, so Kevin Purrmann. Der Konkurrenzkampf heize die Stimmung an: „Jetzt werden die Jungs ehrgeiziger, wollen nicht mehr so oft verlieren, und das bringt mehr Feuer ins Training. Es macht Spaß zuzuschauen und zu trainieren. Da haben wir in der ersten Hälfte einen großen Schritt nach vorne gemacht.“

Lerneffekte in engen Spielsituationen

Für die Rückrunde ist die Fehleranalyse abgeschlossen. „Wir müssen die engen Spiele am Ende für uns entscheiden. Wir sind selten die schlechtere Mannschaft, aber in entscheidenden Situationen fehlt noch die Erfahrung“, konstatiert der Trainer. Er fordert mehr Souveränität: „Außerdem müssen wir in Druckphasen ruhiger bleiben – sowohl auf dem Platz als auch außerhalb. Die Qualität, Spiele zu gewinnen, haben wir definitiv.“

Vorbereitung unter widrigen Bedingungen

Seit Anfang Januar schuftet das Team für die Landesklasse Nord. Trotz winterlicher Hürden blieb man aktiv: „Die Witterung hat uns zwar teilweise eingeschränkt, aber durch Teamgeist und zusätzliche Arbeiten am Platz konnten wir trotzdem regelmäßig trainieren und zumindest phasenweise Fußball spielen.“ Die Ergebnisse der absolvierten Vorbereitungsspiele bewertet der Trainer als ordentlich.

Personelle Veränderungen im Winter

Im Kader gab es einige Bewegungen. „Wir haben drei Spieler verloren: Max Meller wollte sich sportlich neu orientieren. Darren Dungs ist zum zweiten Mal Vater geworden und pausiert beziehungsweise hört auf. Aurélien Wangue ist aus privaten Gründen nicht mehr bei uns“, berichtet der Coach. Neu im Team ist Torhüter Louis Lau, der aus Oranienburg zurückkehrt. „Solche Spieler passen genau zu uns, und wir freuen uns sehr, dass er Teil unseres Teams ist.“

Resilienz als entscheidender Faktor

Das sportliche Ziel für die Rückrunde lautet, „so wenig Spiele wie möglich zu verlieren.“ Der Trainer setzt dabei auf die mentale Stärke seiner Spieler: „Wir müssen jedes Spiel wie ein Endspiel angehen und an unser Leistungsmaximum kommen. Zudem wird Resilienz entscheidend sein. Wenn schwierige Phasen kommen, müssen wir bei uns bleiben, ruhig bleiben und den Kopf nicht verlieren. Daran arbeiten wir intensiv.“