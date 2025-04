SC Oberhavel Velten siegt auswärts, FSV Rot-Weiß Prenzlau holt ein 1:1

– Foto: K.W.

In den Nachholspielen der Landesklasse Nord holt der SC Oberhavel Velten einen wichtigen Auswärtssieg beim TuS 1896 Sachsenhausen II. Trotz einer späten Aufholjagd der Gastgeber setzte sich Velten mit 3:2 durch. Im zweiten Spiel trennten sich der FSV Rot-Weiß Prenzlau und der VfB Gramzow mit 1:1.

Do., 17.04.2025, 19:00 Uhr FC Strausberg Strausberg VfL Vierraden 1960 Vierraden 2 1 Abpfiff

Es war ein Spiel mit zwei Gesichtern: Während der Außenseiter aus Vierraden furios begann, schüttelte sich der Favorit aus Strausberg nur kurz – und drehte die Partie im zweiten Durchgang zu seinen Gunsten. Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, als Justin Popinga die Gäste mit 1:0 in Führung brachte. Doch Strausberg antwortete: In der 40. Minute war es Max Röhr, der zum Ausgleich traf und das Momentum auf die Seite der Hausherren lenkte. Die Entscheidung fiel in der 53. Minute, als Jakob Sedlak zum 2:1 abschloss. ---

Bereits in der 7. Minute brachte Artem Filonenko die Gastgeber per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Der Favorit erhöhte durch Pippo Bandt in der 26. Minute auf 2:0 und legte durch Matthias Manteufel kurz vor der Pause sogar das 3:0 nach (41.). Doch die Gäste gaben sich nicht auf. Abdul-Hamid Saadaev verkürzte in der 54. Minute, ehe erneut Matthias Manteufel nur sieben Minuten später mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wiederherstellte. Das 4:2 durch Leon Lautz (74.) änderte nichts mehr am Ausgang – Angermünde feierte einen Heimsieg. ---

In Sachsenhausen brachte ein unglückliches Eigentor von Benjamin Gliem den SC Oberhavel Velten bereits in der 5. Minute auf die Siegerstraße. Die Gäste bauten den Vorsprung nach der Pause weiter aus: Tom Siegert traf in der 54. Minute zum 2:0, neun Minuten später legte Jannis Göbel das 3:0 nach. Doch Sachsenhausen II gab sich nicht geschlagen. Christopher Groll verkürzte in der 82. Minute auf 1:3 und traf nur vier Minuten später erneut zum 2:3. Inmitten der Aufholjagd schwächte sich das Heimteam jedoch: Nick Dammenhayn sah in der 86. Minute die Gelb-Rote Karte. Velten brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und sicherte sich damit drei wichtige Punkte im Tabellenkeller. ---

Vor 623 Zuschauern in Prenzlau entwickelte sich ein intensives Duell gegen den VfB Gramzow. Die Gäste nutzten kurz vor der Halbzeit eine ihrer Gelegenheiten zur Führung – Felix Marschke traf in der 44. Minute zum 0:1. Prenzlau zeigte sich jedoch kämpferisch. Die Mannschaft von der unteren Tabellenregion ließ sich nicht hängen und belohnte sich in der 70. Minute: Christoph Schmidt erzielte den Ausgleich. Trotz weiterer Bemühungen blieb es bei der Punkteteilung. Prenzlau steht mit 18 Punkten weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz ---