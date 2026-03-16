SC Nienstedten, Concordia Hamburg und Rahlstedt liefern Spektakel

Der 22. Spieltag der Landesliga Hamburg bot mehrere spektakuläre Geschichten: Mihai-Vladut Bitez rettete dem Rahlstedter SC mit vier Toren ein 5:5 gegen HSV Barmbek-Uhlenhorst, Farukhan Bulut führte Concordia Hamburg zum Topspiel-Sieg beim SV Altengamme und der SC Nienstedten zerlegte Klub Kosova mit 8:2.
Das deutlichste Ergebnis lieferte der SC Nienstedten. Beim Klub Kosova führten die Gäste bereits zur Pause mit 4:0 und ließen auch danach nicht nach. Nemo Semjon Philipp, Nicklas Hendrik Dühring, Paul Kötz und Michele Nicola Morrone legten den Grundstein für den klaren Erfolg, ehe weitere Treffer das Resultat auf 8:2 anwachsen ließen.
Für das wohl verrückteste Spiel des Spieltags sorgten der Rahlstedter SC und HSV Barmbek-Uhlenhorst. Die Gäste lagen nach Treffern von Makoto Ayano und Niclas Gröning bereits mit 5:1 vorne. Doch Mihai-Vladut Bitez startete eine spektakuläre Aufholjagd mit vier Treffern, ehe Edmund Baafi in der Nachspielzeit tatsächlich noch zum 5:5 traf.
Eine klare Angelegenheit war das Duell zwischen FC Alsterbrüder und SC Victoria Hamburg II. Nach dem Führungstor von Konrad Vinzenz Janta sorgte vor allem Mats Lahrtz mit einem Doppelpack für klare Verhältnisse, ehe Tjorven Ole Bruns und Tim Algner den 5:0-Endstand herstellten.
Im Spitzenspiel der Landesliga Hamburg Hansa zeigte Concordia Hamburg seine Klasse. Beim SV Altengamme gewann der Tabellenführer mit 5:2. Farukhan Bulut traf doppelt, ehe Ali Malekzadah und Bakary Lucas Grote Lambers den Auswärtssieg endgültig absicherten.
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