SC Niederkrüchten stellt den Vorstand neu auf Der SC Niederkrüchten hat sich im Vorstand organisatorisch neu aufgestellt. von SC Niederkrüchten / Tim Peters · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Von links nach rechts: Tim Peters, Jens Keienburg, Markus Schütz, Joel Rücker, Marco Frank, Björn Bruchwitz, Christoph Cleophas, Kai Ophof und Marc Dörenberg – Foto: SC Niederkrüchten, Marcel

Der SC Niederkrüchten hat seinen Herrenbereich organisatorisch neu aufgestellt und damit die Grundlage für eine zukunftsfähige Vereinsarbeit geschaffen. Hintergrund ist der viel zu frühe Tod des langjährigen Vorstands Conny Bosch, der über Jahre hinweg zahlreiche Aufgaben in Personalunion übernommen und den Verein nachhaltig geprägt hat.

Im Zuge der Neustrukturierung wurde zudem Stefan Schmitz verabschiedet, der den Verein über viele Jahre hinweg tatkräftig unterstützt hat. Auf der Mitgliederversammlung am 04.03.2026 wurde der neue Fußballvorstand einstimmig gewählt und hat die Arbeit im Herrenfußballbereich bereits übernommen. Die Abteilungsleitung liegt seitdem bei Joel Rücker und Björn Bruchwitz. Weitere Funktionen bekleiden Christoph Cleophas (Sportliche Leitung), Markus Schütz und Tim Peters (Sponsoring/Öffentlichkeitsarbeit), Marco Frank (Spielbetrieb), Kai Ophof (Material) sowie Jens Keienburg und Marc Dörenberg (Eventkoordination). Modernere Aufstellung mit frischen Impulsen im Sponsoring Mit insgesamt acht neuen, jungen Vorstandsmitgliedern stellt sich der Herrenfußballbereich breiter und moderner auf. Ziel ist es, Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen und die organisatorischen Strukturen nachhaltig weiterzuentwickeln. Erste Maßnahmen sind bereits umgesetzt, weitere Schritte befinden sich in der konkreten Planung. Ein besonderer Fokus liegt auf der Stärkung der Zusammenarbeit innerhalb des Vereins, insbesondere mit der Jugendabteilung.





Darüber hinaus möchte der SC Niederkrüchten die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Initiativen innerhalb der Gemeinde aktiv ausbauen. Ein erstes Beispiel ist bereits sichtbar: Ein kleines Team des SCN unterstützte beim Speed-Soccer am May-Day von Gützenrath4you. Der Verein versteht sich als offener Teil der Gemeinschaft. Kooperationen und neue Projekte sind ausdrücklich erwünscht. Interessierte Vereine können sich gerne bei allen Vorstandsmitgliedern melden.



Der Vorstand sieht sich weiterhin als Fusionsverein und steht hinter der Idee eines Gemeindevereins, bei der – zum Wohle der Jugend und eines zukunftsfähigen Vereinslebens – das Kirchturmdenken in den Hintergrund rückt.





Auch im Bereich Sponsoring werden neue Impulse gesetzt. Die Sponsoringmappe befindet sich im Neuaufbau. Mit Markus Schütz gibt es künftig zudem einen zentralen Ansprechpartner für Sponsoren. Unterstützung erhält der Vorstand bereits durch das Vereinsurgestein Thomas Botz. Darüber hinaus freut sich der Verein über weitere freiwillige Helfer. Der Gesamtvorstand bleibt weiterhin in bewährten Händen: Rolf Cleophas (1. Vorsitzender), Florian Spridzans und Jutta Berger. Geschäftsführerin ist Isabel Lehnen.



Mit Blick nach vorne richtet sich der Fokus bereits auf das 100-jährige Vereinsjubiläum im Jahr 2027. Geplant ist unter anderem eine große Sportwoche im Juli.Der SC Niederkrüchten sieht sich mit der neuen Struktur im Herrenfußballbereich gut für die Zukunft aufgestellt.