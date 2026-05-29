SC Niederkrüchten schlägt Meister Anadolu nach 0:2

Spieltag 33 in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: Am Sonntag entscheidet sich, ob der VfB Uerdingen in die Bezirksliga aufsteigt - zumindest vorzeitig. Beim VfL Willich kann der Tabellenzweite im Topspiel alles klar machen, bei einer Niederlage würde Willich den direkten Vergleich gewinnen und es ginge mit Spannung in den letzten Spieltag.
Der SC Niederkrüchten hat den Meister Anadolu Türkspor Krefeld nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 geschlagen und damit ein Ergebnis geliefert, das vor allem wegen des Spielverlaufs herausragt. Zunächst sprach vieles für den Tabellenführer: Nick Falcone brachte Anadolu kurz vor der Pause in Führung (40.) und legte nach dem Seitenwechsel den zweiten Treffer nach (55.). Damit lag der Favorit auswärts mit zwei Toren vorn, ehe Niederkrüchten in der Schlussphase zurückkam.
Ausgangspunkt der Wende war Tim Peters, der binnen vier Minuten doppelt traf. Erst verkürzte Peters auf 1:2 (71.), dann stellte er den Ausgleich her (75.). Das Spiel war damit wieder offen, und Niederkrüchten nutzte den neuen Spielstand zu einer späten Entscheidung. Jan Toerschen erzielte in der 84. Minute das 3:2 und machte die Aufholjagd komplett.
Für Niederkrüchten ist der Erfolg auch tabellarisch hilfreich, weil der Klub vom 13. auf den zwölften Platz springt. Anadolu bleibt trotz der Niederlage Meister und Tabellenführer, muss aber eine seltene Niederlage nach klarer Führung hinnehmen.
33. Spieltag
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 31.05.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - TSV Meerbusch III
So., 31.05.26 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - Hülser SV
So., 31.05.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TSV Kaldenkirchen
So., 31.05.26 15:00 Uhr TuS Gellep - TuRa Brüggen II
So., 31.05.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - VfB Uerdingen
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Rhenania Hinsbeck
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Waldniel - FC Hellas Krefeld
34. Spieltag
Fr., 05.06.26 20:00 Uhr SSV Strümp - SC Niederkrüchten
So., 07.06.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - SC Schiefbahn
So., 07.06.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - TSV Krefeld-Bockum II
So., 07.06.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - SC Waldniel
So., 07.06.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - SC Viktoria 07 Anrath
So., 07.06.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - VfR Krefeld-Fischeln II
So., 07.06.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - TuS Gellep
So., 07.06.26 15:30 Uhr Hülser SV - DJK VfL Willich
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