SC Niederkrüchten: Nach dem Klassenverbleib braucht es die Verjüngung

Mit 40 Punkten und Platz zwölf hat der SC Niederkrüchten sein Saisonziel erreicht. Der Klassenverbleib stand bereits vor dem letzten Spieltag fest und verschaffte dem Verein frühzeitig Planungssicherheit. Entsprechend positiv fiel das Fazit von Trainer Patrick Biercher aus: „Insgesamt sind wir mit dem Endresultat auf jeden Fall zufrieden. Wir haben die 40 Punkte zwar auf den letzten Drücker, aber dann doch erreicht. Aufgrund der schwächeren Saison des einen oder anderen Teams haben wir den Klassenerhalt relativ früh gesichert.“
Nach 18 Punkten in der Hinrunde steigerte sich der SC nach der Winterpause auf 22 Zähler und erzielte mit 33 Toren deutlich mehr Treffer als zuvor. „Wir haben uns in der Rückrunde insgesamt gesteigert, mehr Tore erzielt als in der Hinrunde und mehr Punkte geholt“, sagte Biercher. Bemerkenswert war die Reaktion auf die beiden 1:9-Niederlagen in Anrath und Schiefbahn. Niederkrüchten fand schnell in die Erfolgsspur zurück und feierte unter anderem Überraschungssiege gegen den VfL Willich (2:1) und Anadolu Türkspor (3:2). „Wir haben uns zusammengesetzt, sind noch einmal auf unsere alten Werte zurückgekommen und wollten die Spiele wieder als Team angehen. Danach haben wir die Kurve bekommen.“
Mit 80 Gegentoren blieb die Defensive die größte Baustelle. Besonders die beiden hohen Niederlagen machten die Anfälligkeit bei individuellen Fehlern deutlich. „Wir haben relativ früh einfache Gegentore durch individuelle Fehler kassiert. An diesen Tagen lief einfach alles gegen uns.“
Für Biercher war der Klassenerhalt vor allem das Ergebnis einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Mit Blick auf die Saisonleistungen hob der Trainer dennoch Sebastian Schönauer hervor, der mit zwölf Toren bester Torschütze des SC Niederkrüchten wurde. „Man kann natürlich schon sagen, dass Sebastian Schönauer diese Rolle mit zwölf Toren gut ausfüllt.“
Der Trainingsauftakt ist für den 30. Juni angesetzt. Im Mittelpunkt steht die Verjüngung des Kaders. Neu dabei sind Nils Ludwig (TuRa Brüggen II), Marek Hiepen (VSF Amern II), Jason Caspers (TuRa Brüggen III) sowie A-Jugendspieler Lenny Mues. Darüber hinaus rücken weitere Talente aus dem eigenen Nachwuchs in den Seniorenbereich auf. Den Verein verlassen haben Robin Vogl (DJK Fortuna Dilkrath), Tim Friedrich (SC Waldniel) und Kewel Yezion (SC Union Nettetal II). Weitere Verstärkungen sind nach Angaben von Trainer Patrick Biercher nicht ausgeschlossen. „Wir haben einen relativ alten Kader und werden uns in dieser Saison verjüngen. Wir wollen die Vorbereitung intensiv nutzen, um die jungen Spieler zu integrieren und ihnen Spielzeiten zu geben.“ Ziel bleibt es, die positive Entwicklung der Rückrunde zu bestätigen und sich erneut frühzeitig aus dem Abstiegskampf herauszuhalten.
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: