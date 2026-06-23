SC Niederkrüchten: Nach dem Klassenverbleib braucht es die Verjüngung

Nach 18 Punkten in der Hinrunde steigerte sich der SC nach der Winterpause auf 22 Zähler und erzielte mit 33 Toren deutlich mehr Treffer als zuvor. „Wir haben uns in der Rückrunde insgesamt gesteigert, mehr Tore erzielt als in der Hinrunde und mehr Punkte geholt“, sagte Biercher. Bemerkenswert war die Reaktion auf die beiden 1:9-Niederlagen in Anrath und Schiefbahn. Niederkrüchten fand schnell in die Erfolgsspur zurück und feierte unter anderem Überraschungssiege gegen den VfL Willich (2:1) und Anadolu Türkspor (3:2). „Wir haben uns zusammengesetzt, sind noch einmal auf unsere alten Werte zurückgekommen und wollten die Spiele wieder als Team angehen. Danach haben wir die Kurve bekommen.“