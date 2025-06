SC Niederkrüchten gelingt eine Aufholjagd aus dem Bilderbuch

„Nach der Niederlage gegen Anrath hat keiner nur noch irgendeinen Pfifferling auf uns gesetzt“, erinnert sich Trainer Thomas Richter. Das war am 23. März, als Niederkrüchten soeben 0:3 und damit das achte Mal in Folge verloren hatte. Seine Mannschaft hatte zur Halbserie lediglich 16 Punkte auf dem Konto. Auch nach der Winterpause wurde es zunächst nicht besser. Doch dann legte Niederkrüchten zum richtigen Zeitpunkt den Hebel um und holte aus den letzten zehn Spielen acht Siege und zwei Unentschieden. „Wir haben immer an uns geglaubt und haben dann einfach das Licht im Keller angeknipst. Der Glaube kehrte dann von Spiel zu Spiel mehr zurück“, berichtet Richter. Bezeichnend ist hier auch das Spiel in Hinsbeck, wo man zur Pause mit 0:2 zurücklag, sich dann herankämpfte und zum 2:2 traf. Zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit markierte Hinsbeck jedoch das 3:2. Dank zweier Treffer in der Nachspielzeit gewann der SC die Partie dennoch mit 4:3.

Spieler der Saison

„Immer vorangegangen ist Kapitän Christian Holländer. Aber im Ganzen haben wir das dann als Mannschaft relativ gut gemacht. So eine Siegesserie hätte uns keiner zugetraut. Wir lagen praktisch am Boden und waren mausetot. Dass wir das dann geschafft haben, ist allen zu verdanken“, stellt Richter klar. Bester Torschütze der Mannschaft war Jochen Höfler (44 Jahre). In 16 Spielen traf der frühere Regional- und Oberligaspieler elf Mal ins Tor. Gerade in den letzten Spielen war der Routinier ein wichtiger Erfolgsgarant.

So geht es weiter

Für Richter wird Reserve-Trainer Patrick Biercher das Ruder an der Seitenlinie übernehmen. Selbst ist Richter aktuell noch ohne neuen Trainerjob. Externe Neuzugänge hat der Verein noch nicht bekannt gegeben. Am Kader wird diesen Sommer aber noch gearbeitet, schließlich will man in der Breite besser aufgestellt zu sein. Es kehren zur neuen Saison aber mit Robin Vogel und Fynn Derichs (beide Kreuzbandriss) und Jonas Bones (Schulter) auch drei Langzeitverletzte wieder zurück in den Kader. Abgänge sind bisher Jonas Klaps, den es zurück zum TSF Bracht zieht, und Kai Schmidt, der zu Fortuna Dilkrath wechselt. Trainingsstart ist für den SC Anfang Juli.