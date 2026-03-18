SC Niederhof/Binzgen gewinnt Kellerduell beim FC Hauingen

„Hatten das Spiel von Anfang an im Griff“: Verena Huber (rechts) traf für den SC Niederhof/Binzgen beim 3:2-Sieg beim FC Hauingen (mit Jette Loos). | Foto: Gerd Gründl

Die Landesliga-Fußballerinnen des SC Niederhof/Binzgen punkten im Abstiegskampf. Beim FC Hauingen darf eine 59-Jährige nach ihrem Torerfolg ein Versprechen einlösen.

Vor der Saison, da klang das Versprechen von Monika Weber vielleicht noch etwas gewagt. Sollte sie für den FC Hauingen ein Tor in der Landesliga erzielen, würde sie die Mannschaft zum Essen einladen. Nicht, dass Weber als Fußballerin talentfrei wäre. Vielmehr befindet sie sich im fortgeschrittenen Sportalter – mit 59 Jahren.

Als der FCH mit nur elf Spielerinnen zum Rückrundenstart bei der SG Bonndorf/Lenzkirch/Schluchsee (1:6) antrat, stand Weber zum dritten Mal in dieser Saison in der Startelf. Und siehe da, in der 14. Minute traf die 59-Jährige zum 1:1-Ausgleich. Schon während des Spiels flachsten die Teamkolleginnen, dass Weber ihr Versprechen nun einlösen müsse.