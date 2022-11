SC Neheim: Interview mit dem Australier Fletcher McDonald Staffel 2-Westfalenligist SC Neheim ist das Zuhause einer der wenigen Australier im westfälischen Amateurfußball.

Fletcher, du kommst aus Australien. Wie kommt es, dass du in Deutschland bist?

Das ist eine großartige Frage. Um sie einfach zu beantworten, würde ich sagen, dass mein Wunsch, nach Deutschland zu kommen, aus meiner lebenslangen Leidenschaft für den Fußball entstanden ist. Deutschland ist eines der Fußball-Epizentren der Welt, es scheint, dass die Menschen Fußball leben und atmen. Ich wollte schon immer in einem Land leben, in dem Fußball ein so großer Teil der Kultur ist. Ich bin durch Gespräche mit Connor McLeod, einem Schulfreund von mir, der seit 2020 beim Holzwickede SC spielt, nach Deutschland gekommen. Es war schon immer mein Plan, nach Europa zu kommen, um Fußball zu spielen, also hat mich Connor davon überzeugt. Um mein Visum für den Aufenthalt in Deutschland zu bekommen, habe ich ein Studentenaustauschprogramm über eine Universität in Australien organisiert. Derzeit studiere ich an der TU Dortmund Biologie und besuche Deutschkurse.

Warum bist du zum SC Neheim gewechselt und was hat dich überzeugt?

Mit Hilfe von Lars Rohwer und GoalTalents habe ich im Juli mit Neheim angefangen zu trainieren. Ich war überzeugt, beim SC Neheim zu unterschreiben, nachdem ich mit Alex Bruchhage darüber gesprochen hatte, ob ich in dieser Saison in seine Pläne passen würde. Ich habe den Wechsel nach Neheim als Chance gesehen, hier als Fußballspieler zu wachsen, indem ich ein neues Spielsystem erlerne und regelmäßig in einer wettbewerbsfähigen Liga spiele. Ich mochte auch die Mannschaft des SC und sah es als ein spannendes Team an, dem man angehören will. Ich habe die Möglichkeit gesehen, von den Erfahrungen der Spieler zu lernen, die in der Vergangenheit Teil der Regionalliga- und Oberligakader waren, sowie der Spieler, die einige Jahre in der Westfalenliga beim SC Neheim bereits gespielt haben.

Ich glaube, wir haben eine gute Balance zwischen Erfahrung und Jugend in der Mannschaft.

Was gefällt die am SC Neheim besonders?

Es sind definitiv die Leute im Club! Der Vorstand, das Trainerteam, die Spieler, unsere Physiotherapeutin Nicole und alle Mitarbeiter rund um den Verein haben mir das Gefühl gegeben sehr willkommen zu sein und mir ermöglicht, mich auf das Fußballspielen zu konzentrieren. Insbesondere der gesamte Kader hat mir das Gefühl gegeben, sehr willkommen zu sein und mir geholfen mich an unsere Spielweise anzupassen.

Warum hast du dich Fußball entschieden?

Ich denke meine Entscheidung Fußball zu spielen war einfach und kam ganz natürlich. Ich fing zuerst an, mit meinem Vater im Hinterhof meines Hauses einen Ball herumzukicken. Ich habe die Zeit geliebt, die ich mit einem Ball verbracht habe. Seitdem spiele ich Fußball gern.