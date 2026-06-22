SC Neheim beendet Transferoffensive mit Verpflichtung der Toy-Brüder Einer bringt Regionalliga-Erfahrung mit ins Binnerfeld. von red · Heute, 20:39 Uhr · 0 Leser

Neheims sportlicher Leiter Ulrich Mayer (m.) mit Yasin Toy (l.) und Sezer Toy. – Foto: SC Neheim

Landesligist SC Neheim will offenbar mit allen Mitteln in die Westfalenliga zurück. Das lässt sich vor allem an dem spektakulären Transfersommer erkennen, der am gestrigen Sonntagabend (21. Juni) sein Ende gefunden hat. Dabei haben die Arnsberger aber einmal mehr weder Kosten noch Mühen gescheut und mit der Verpflichtung des Brüderpaars Sezer Toy und Yasin Toy wieder ein Ausrufezeichen gesetzt.

Sezer Toy (27) wechselt von Oberliga-Absteiger Türkspor Dortmund ins Binnerfeld. Der 27-Jährige war in der abgelaufenen Saison gesetzt (32 Einsätze) und stand in der am Ende kurzen Regionalliga-Spielzeit 2024/25 zehnmal im Aufgebot von Türkspor. In den Jahren zuvor spielte der 134-fache Oberliga-Spieler neben RW Westönnen für Westfalia Rhynern und den TuS Bövinghausen. Yasin Toy kommt nach einem Jahr und 26 Spielen für die SG Massen, dem Meister der Bezirksliga 8, nach Neheim und spielte zuvor über sechs Jahre für den SV Hilbeck in der Landesliga, sowie von 2022 bis 2025 für Westfalia Soest. Wie Meisterschaftskampf in der Landesliga 2 geht, weiß Yasin Toy: Mit den Bördestädtern feierte der Mittelfeldspieler 2023 den Durchmarsch in die Westfalenliga.

>>> die Transfers des SC Neheim Beim SC Neheim werden die beiden Brüder nun erstmals gemeinsam auf dem Platz stehen. „Nach mehreren Stationen im überregionalen Fußball zieht es die beiden Brüder nun zurück in die Heimat. Da beide in Werl wohnen, war der Wunsch groß, wieder näher an ihrem familiären Umfeld und vor allem zusammen zu spielen“, teilt der Verein mit. „Mit den Verpflichtungen von Yasin und Sezer ist unsere Kaderplanung für die kommende Saison abgeschlossen. Wir freuen uns auf zwei starke Charaktere und erfahrene Fußballer, die unser Team bereichern werden.“ Damit endet beim SC Neheim ein spektakuläres Transferfenster. Sezer und Yasin Toy sind die Neuzugänge Nummer zehn und elf. Zuvor hatte Neheim mit den Transfers von Oussama Anhari (TSG Sprockhövel), Erik Dier, Nasim Chatar (beide SG Finnentrop/Bamenohl), Maurice Buckesfeld, Jann Conrads, Marlon Hellmann und Hakan Sezer (alle von Westfalia Soest) für Aufsehen gesorgt. Aus der Bezirksliga werden zudem auch Denis Rodrigues Gomes vom SV Hüsten 09 und Tugay Özdemir von RW Westönnen ins Binnerfeldstadion wechseln.