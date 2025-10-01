SC Naumburg präsentiert "eine schnelle und zugleich ideale Lösung"

Nach dem überraschenden Rücktritt von Patrick Hausmann hat der SC Naumburg eine schnelle Nachfolge präsentiert. Martin Pastuschek leitet ab sofort die Geschicke des Tabellen-14. der LOTTO-Landesliga Süd,.

"Nach dem bedauerlichen und unerwarteten Rückzug unseres bisherigen Trainers Patrick Hausmann freuen wir uns, mit unserem neuen Coach, Martin Pastuschek, eine schnelle und zugleich ideale Lösung für unsere Erste Männermannschaft gefunden zu haben", schreibt der Landesligist in einer Mitteilung. Zum FuPa-Profil:

Der 43-Jährige spielte früher selbst für die Naumburger Sport-Vereinigung in der Verbands- sowie Landesliga und stand bei der Landesliga-Elf des fusionierten SC Naumburg schon als Co-Trainer an der Seitenlinie (2018-2022). Pastuschek sei "bekannt dafür, junge Spieler zu fordern und weiterzuentwickeln", schreibt der SCN: "Da sich unser Verein dem Aufbau und der Förderung eigener Jugendspieler im Männerbereich verschrieben hat, passt er hervorragend in unser Konzept."

Besonders aber habe der neue Coach "mit seiner klaren Linie und durchdachten Philosophie" beeindruckt. "Seine Herangehensweise und Ideen passen genau zu dem Weg, den wir als Verein gehen möchten. Wir sind überzeugt, dass er mit frischem Elan und neuen Impulsen unsere Mannschaft weiter voranbringen wird", schrieben die Naumburger.

Matthias Krause, der den Landesligisten zuletzt schon gemeinsam mit Hausmann gecoacht hatte und "der das Training übergangsweise mit großem Engagement alleine geleitet hat", bleibt ebenfalls an Bord. Der 43-Jährige werde "weiterhin als Co-Trainer mit voller Energie" unterstützen. "Seine Erfahrung und sein Feuer für den Verein sind eine große Bereicherung", so der Landesligist und weiter: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und blicken mit Zuversicht auf die kommenden Aufgaben."

