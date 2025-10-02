SC Münchholzhausen/Dutenhofen kassiert späten Ausgleich

Wetzlar-Münchholzhausen. In der Fußball-Kreisoberliga West haben sich der SC Münchholzhausen/Dutenhofen und der TSV Bicken am Mittwochabend mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden getrennt. Nach zuletzt zwei sieglosen Spielen war der SC hungrig auf einen Heimerfolg. Mit dem bisher noch ungeschlagenen TSV kam jedoch ein denkbar undankbarer Gegner in den Sportpark.