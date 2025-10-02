SC Münchholzhausen/Dutenhofen kassiert späten Ausgleich

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar-Münchholzhausen. In der Fußball-Kreisoberliga West haben sich der SC Münchholzhausen/Dutenhofen und der TSV Bicken am Mittwochabend mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden getrennt. Nach zuletzt zwei sieglosen Spielen war der SC hungrig auf einen Heimerfolg. Mit dem bisher noch ungeschlagenen TSV kam jedoch ein denkbar undankbarer Gegner in den Sportpark.