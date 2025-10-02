 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligabericht
Torschütze und Unglücksrabe in einem: Joshua Hamann (l.) vom SC Münchholzhausen/Dutenhofen. (Archivfoto) © Steffen Bär
SC Münchholzhausen/Dutenhofen kassiert späten Ausgleich

Teaser KOL WEST: +++ In der Fußball-Kreisoberliga muss der SC Münchholzhausen/Dutenhofen spät den Ausgleich gegen den TSV Bicken hinnehmen. Beides Mal im Fokus steht dabei Joshua Hamann +++

Wetzlar-Münchholzhausen. In der Fußball-Kreisoberliga West haben sich der SC Münchholzhausen/Dutenhofen und der TSV Bicken am Mittwochabend mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden getrennt. Nach zuletzt zwei sieglosen Spielen war der SC hungrig auf einen Heimerfolg. Mit dem bisher noch ungeschlagenen TSV kam jedoch ein denkbar undankbarer Gegner in den Sportpark.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

