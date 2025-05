SC Münchholzhausen/Dutenhofen II verliert Abstiegsduell

Wetzlar-Münchholzhausen. In der Wetzlarer Fußball-A-Liga sind bereits am Freitagabend zwei Teams aufeinandergetroffen, die in der Tabelle lediglich ein Zähler trennte. Im Kampf gegen den Abstieg schaffte es der SC Münchholzhausen/Dutenhofen II trotz der frühen Führung nicht, den knappen Vorsprung zu behaupten und unterlag am Ende der SG Waldsolms II mit 2:3 (1:1).