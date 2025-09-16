SC Münchholzhausen/Dutenhofen grüßt von der Spitze

Wetzlar. Wer hätte das gedacht? Die Frauenfußballerinnen von Verbandsligaaufsteiger SC Münchholzhausen/Dutenhofen feierten am vierten Spieltag bereits den dritten Sieg, sind weiterhin ungeschlagen und grüßen von der Tabellenspitze. Gegen den VfL Eiterfeld siegte die Elf von Trainer Steffen Selmman mit 6:0. Keine Punkte gab es derweil für die U21 des FSV Hessen Wetzlar, die der SG Freiensteinau mit 0:3 unterlag. In der Gruppenliga kann sich der TuS Naunheim nach dem 4:1 gegen die TSG Leihgestern ebenfalls über einen gelungenen Saisonstart freuen. Das Kreisoberliga-Stadtderby zwischen der Reserve des SC Münchholzhausen/Dutenhofen und dem SV Hermannstein ging mit 1:0 an die Gastgeberinnen.