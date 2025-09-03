SC Münchholzhausen/Dutenhofen feiert Auswärtssieg-Premiere

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Teaser Frauen: +++ Der Aufsteiger in die Frauenfußball-Verbandsliga aus den Wetzlarer Stadtteilen hat ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Das ist dem Ligarivalen FSV Hessen Wetzlar U21 nicht geglückt +++
Wetzlar. In der Frauenfußball-Verbandsliga hat der SC Münchholzhausen/Dutenhofen am Wochenende ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Der Aufsteiger siegte bei Mitkonkurrent FSG Raßdorf/Bosserode mit 3:1 (3:0) und sprang somit auf Tabellenplatz drei. Nicht so gut lief es für die U21 des FSV Hessen Wetzlar, die der SG Landau/Wolfhagen mit 1:2 (1:0) unterlag. In der Gruppenliga trennte sich der TuS Naunheim zum Auftakt 2:2 (1:1) von den SF Blau-Gelb Marburg II und in der Kreisoberliga unterlag die zweite Mannschaft des SC Münchholzhausen/Dutenhofen dem SVP Fauerbach unglücklich mit 0:1 (0:0).