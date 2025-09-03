 2025-09-03T11:53:45.970Z

Ligabericht
Franziska Feddersen (l.), die selbst einen Treffer beisteuert, und der SC Münchholzhausen/Dutenhofen fahren mit dem 3:1 bei der FSG Raßdorf/Bosserode den ersten Sieg in der Verbandsliga ein. © Isabel Althof
SC Münchholzhausen/Dutenhofen feiert Auswärtssieg-Premiere

Teaser Frauen: +++ Der Aufsteiger in die Frauenfußball-Verbandsliga aus den Wetzlarer Stadtteilen hat ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Das ist dem Ligarivalen FSV Hessen Wetzlar U21 nicht geglückt +++

Wetzlar. In der Frauenfußball-Verbandsliga hat der SC Münchholzhausen/Dutenhofen am Wochenende ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Der Aufsteiger siegte bei Mitkonkurrent FSG Raßdorf/Bosserode mit 3:1 (3:0) und sprang somit auf Tabellenplatz drei. Nicht so gut lief es für die U21 des FSV Hessen Wetzlar, die der SG Landau/Wolfhagen mit 1:2 (1:0) unterlag. In der Gruppenliga trennte sich der TuS Naunheim zum Auftakt 2:2 (1:1) von den SF Blau-Gelb Marburg II und in der Kreisoberliga unterlag die zweite Mannschaft des SC Münchholzhausen/Dutenhofen dem SVP Fauerbach unglücklich mit 0:1 (0:0).

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

