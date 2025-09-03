SC Münchholzhausen/Dutenhofen feiert Auswärtssieg-Premiere

Wetzlar. In der Frauenfußball-Verbandsliga hat der SC Münchholzhausen/Dutenhofen am Wochenende ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Der Aufsteiger siegte bei Mitkonkurrent FSG Raßdorf/Bosserode mit 3:1 (3:0) und sprang somit auf Tabellenplatz drei. Nicht so gut lief es für die U21 des FSV Hessen Wetzlar, die der SG Landau/Wolfhagen mit 1:2 (1:0) unterlag. In der Gruppenliga trennte sich der TuS Naunheim zum Auftakt 2:2 (1:1) von den SF Blau-Gelb Marburg II und in der Kreisoberliga unterlag die zweite Mannschaft des SC Münchholzhausen/Dutenhofen dem SVP Fauerbach unglücklich mit 0:1 (0:0).