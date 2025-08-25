SC mit Auswärtssieg in Lahr

Der Sportclub Hofstetten setzte sich in der Fußball-Landesliga am Samstag beim Aufsteiger SC Lahr 2 im „Volksbank Lahr Stadion“ mit 2:0 durch.

160 Zuschauer, davon knapp die Hälfte aus Hofstetten, sahen kein berauschendes Spiel und mussten bis zur 75. Minute warten, ehe SC-Spielertrainer Marco Petereit das erlösende 0:1 beim Gastgeber besorgte. Die Elf von Timo Kinast übernahm zwar sofort die Spielkontrolle und hatte in den ersten 20 Minuten auch mehr Ballbesitz, doch vor allem in der Box ließen die Kinzigtäler ihre Durchschlagskraft vermissen. Die Defensive von Lahr stand sicher. Gefährlich wurde es für den Aufsteiger in Durchgang eins immer nur dann, wenn Marc Hengstler bei seinen sporadischen Sturmläufen hinter die Reihe kam. Die erste nennenswerte Tormöglichkeit hatte aber das Team von Trainer Dino Piraneo und Co-Trainer Markus Neu durch einen Freistoß in der 15. Minute, als Leonard Reiß mit einem sehenswerten Schuss aus 25 Metern Benjamin Wolber im Hofstetter Kasten zu einer ersten Rettungstat zwang. Als nur drei Minuten später nach einem schönen Lahrer Spielzug über rechts Marvin Ohnemus aufs Hofstetter Tor feuerte, fehlte nicht viel an der Lahrer Führung. Durch diese beiden Aktionen wurde der Aufsteiger mutiger und spielte seinerseits nun gekonnt nach vorne. Jetzt war die Defensive des Favoriten gefordert, der nur noch sporadisch vor das Tor von Jona Bader kam. Glück für Hofstetten dann in der 40. Minute, als Henri Niebuhr und Harim Orphy Bertholfy Makaya kurz vor dem Hofstetter Gehäuse in aussichtsreicher Position die Lahrer Führung verpassten. Es hätte das 1:0 sein können, ja sogar müssen, was bis zu diesem Zeitpunkt verdient gewesen wäre. Eine Minute vor dem Seitenwechsel meldete sich dann der Sportclub mit einer Dreifachchance für das mögliche 0:1 an. Lukas Hauer brachte das Leder von rechts gefährlich nach innen, wo Jona Bader zunächst abwehren konnte, doch genau vor die Füße von Marco Petereit. Mit Hilfe des Pfostens rettete Bader erneut und auch der Nachschuss von Jannik Schwörer fand nicht den Weg ins Tor. So wurden beim Stand von 0:0 die Seiten gewechselt.