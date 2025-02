SC Michelsneukirchen im Trainingslager

Am Freitag begann das Wochenende mit einer ersten Trainingseinheit auf dem erst im Jahr 2022 erbauten Kunstrasen, gefolgt von einem geselligen Teamabend, der mit einer spannenden Bowlingrunde abgerundet wurde. Die Spieler hatten die Gelegenheit, abseits des Platzes den hervorragenden Zusammenhalt noch mehr zu stärken.



Der Samstag war geprägt von zwei weiteren / intensiven Trainingseinheiten, die zwischendurch mit einem anstrengenden Lauftraining abseits der Skipisten ergänzt wurden. Diese intensive Vorbereitung sollte die Fitness der Mannschaft weiter steigern. Um den Körper nach den anstrengenden Einheiten zu regenerieren, genossen die Spieler am Nachmittag die großzügige Saunalandschaft des Sportcamps. Diese entspannende Auszeit half nicht nur, die Muskulatur zu lockern, sondern förderte auch die Erholung und das allgemeine Wohlbefinden der Mannschaft. Die Spieler konnten sich in der Sauna entspannen und neue Energie tanken, bevor es am Abend zu einem weiteren Teamevent kam: Bouldern. Diese Sportart, die Geschicklichkeit und Teamarbeit erfordert, bot den Spielern die Möglichkeit, ihre körperlichen Fähigkeiten auf eine neue Art und Weise zu erleben. Das gemeinsame Bewältigen der Herausforderungen an der Kletterwand förderte nicht nur das Vertrauen untereinander, sondern sorgte auch für viel Spaß und unvergessliche Momente.

Der Sonntag begann mit einer letzten Trainingseinheit, in der die Spieler das Gelernte der vergangenen Tage festigen konnten. Anschließend ging es auf eine gemeinsame Wanderung, die nicht nur der Erholung diente, sondern auch die Möglichkeit bot, die wunderschöne Natur rund um Bischofsgrün zu genießen. Bei einem gemeinsamen Mittagessen nach der Wanderung konnten die Spieler die Erlebnisse des Wochenendes Revue passieren lassen und sich auf die kommenden Herausforderungen einstimmen.