Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
SC M/FSV A II und SG G/Kottgeisering II setzen erste Ausrufezeichen!
Spektakel beim 6:4-Sieg von SG Greifenberg/Kottgeisering II gegen FC Scheuring II – Offensivpower pur!rn
Der erste Spieltag der Liga brachte spektakuläre Torfestivals und spannende Duelle. Besonders überzeugten SC Malching/FSV Aufkirchen II und SG Greifenberg/Kottgeisering II, die mit jeweils sechs erzielten Treffern ihre Offensivstärke demonstrierten. Das Derby zwischen TSV Herrsching II und FV Walleshausen II endete leistungsgerecht 2:2. Die noch ausstehenden Partien bieten weiteres Spannungspotenzial.