SC M/FSV A II und SG G/Kottgeisering II setzen erste Ausrufezeichen!

Spektakel beim 6:4-Sieg von SG Greifenberg/Kottgeisering II gegen FC Scheuring II – Offensivpower pur!rn

Der erste Spieltag der Liga brachte spektakuläre Torfestivals und spannende Duelle. Besonders überzeugten SC Malching/FSV Aufkirchen II und SG Greifenberg/Kottgeisering II, die mit jeweils sechs erzielten Treffern ihre Offensivstärke demonstrierten. Das Derby zwischen TSV Herrsching II und FV Walleshausen II endete leistungsgerecht 2:2. Die noch ausstehenden Partien bieten weiteres Spannungspotenzial.

Heute, 13:00 Uhr
SC Egling an der Paar
SC Egling an der PaarSC Egling II
SC Malching/FSV Aufkirchen
SC Malching/FSV AufkirchenSC Malching/FSV Aufkirchen II
2
6
Abpfiff

Mi., 01.10.2025, 19:30 Uhr
SG Ammersee
SG AmmerseeSG Ammersee II
SV Haspelmoor
SV HaspelmoorHaspelmoor II
19:30

Heute, 13:15 Uhr
TSV Herrsching
TSV HerrschingHerrsching II
FV Walleshausen
FV WalleshausenWalleshausen II
2
2
Abpfiff

Fr., 15.08.2025, 19:30 Uhr
SG Greifenberg / Kottgeiserng
SG Greifenberg / KottgeiserngSG Greifenberg II
FC Scheuring
FC ScheuringFC Scheuring II
6
4
Abpfiff

So., 31.08.2025, 12:30 Uhr
SV Puch
SV PuchSV Puch II
TSV Geltendorf
TSV Geltendorf Geltendorf II
12:30

Vorschau auf den 2. Spieltag:

  • SC Malching/FSV Aufkirchen II (1. Platz) trifft auf SG Greifenberg/Kottgeisering II (2. Platz) – das Spitzenspiel verspricht Hochspannung!
  • FC Scheuring II (10. Platz) will gegen TSV Herrsching II (4. Platz) den ersten Sieg einfahren.
  • SV Haspelmoor II (8. Platz) empfängt SV Adelshofen-Nassenhausen II (7. Platz) – beide Teams bestreiten ihr erstes Saisonspiel.
  • TSV Geltendorf II (5. Platz) kämpft gegen SC Egling an der Paar II (11. Platz) um wichtige Punkte.

••FV Walleshausen II (3. Platz) trifft auf SG Ammersee II (9. Platz), das ebenfalls in die Saison startet.

