SC Meso-Nassau Vorschau zum Heimspiel

ZUM Heimspiel am Sonntag empfängt die zweite den TuS Nordenstadt und hofft auf die ersten Punkte, damit man nicht punktlos direkt in der Abstiegsregion fest hängt. Kein einfaches Unterfangen für das Team um Spielertrainer Christian Gharibo. Der auf seine beiden Torhüter Rosemann und Iskandar verzichten muss.

Anschließend empfängt der SC Meso-Nassau 1 den Aufsteiger des SV Erbenheim 2 um Spielertrainer Khalid El Bakkaoui. Der Unterbau des Gruppenligisten ist mit einer 4:5 Niederlage gestartet. Da die 1te Spielfrei hat, erwartet Markus Bozan die Gäste mit einigen Verstärkungen aus dem Gruppenligakader und hat sein Team vorgewarnt. Es muss eine deutliche Leistungssteigerung von jedem einzelnen Spieler geben um die Punkte am Kleinfeldchen zu behalten. Verzichten muss man auf die Urlauber Haddo, Demir und beruflich bedingt Haydaw. Dafür steht Blitztransfer Markus Kusch im Kader. Der Routinier soll mit seiner Erfahrung zukünftig die Abwehr stabilisieren und dem Coach mehr möglichkeiten im Defensivverbund geben. Ein Sieg ist Pflicht will man an der Spitzengruppe dranbleiben.