SC Meso-Nassau vor Auswaertshuerden!

Unsere 2te steht in Medenbach unter Druck, um den ersten Punktgewinn zu holen. Dies ist eigentlich Pflicht um nicht auf dem letzten Platz stehen zu bleiben. Aufgrund der unzuverlässigkeit von den Spielern eine Mammutaufgabe. ANSTOß 12:30

Unsere 1.te tritt beim Aufsteiger Albania an, welche ihre Heimspiele auf einem der letzten Hartplaetze in Wiesbaden Graeselberg bestreiten. Bei Meso hat sich Okan Alkin abgemeldet. Mehti Stitou hat sich beruflich Richtung Norddeutschland verabschiedet. Auf diesem Weg alles Gute für die Zukunft Mehdi. Die Karapetian Brüder fallen verletzt auf unbestimmte Zeit aus. Keine guten Vorzeichen für einen Auswaertssieg, will man den Anschluss ans obere Drittel halten, zählt eigentlich nur ein Dreier. Markus Bozan hat trotz allem eine gute Truppe zusammen, ist aber mit der Einstellung bei einigen Spielern unzufrieden und erwartet eine Reaktion der Mannschaft. Anstoß 15 Uhr