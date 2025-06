SC Meso-Nassau startet am1.7.in die Vorbereitung

Am Dienstag den 1.7.2025 um19:30 startet der SC Meso-Nassau in die Vorbereitung. Markus Bozan Cheftrainer der 1ten und Christian Gharibo neuer Trainer der 2ten bitten zum Auftakttraining.Sie werden unterstützt von Torwart Trainer Calvin Endler und Athletik und Fitness Guru "Andi". Die offizielle Vorstellung des neuen Kaders wird beim 1Freundschaftsspiel zu Hause erfolgen. Dreimal wöchentlich heisst es Vollgas zu geben um zum Rundenbeginn am Sonntag den 10.8.topfit und eingespielt zu sein, denn zum Auftakt empfängt man mit dem SV Schierstein 1913 einen starken Gegner. Nach der ersten Trainings Woche steht am Sonntag den 6.7.um 14 Uhr das erste Testspiel bei der SG Laufenselden Kol Rheingau Taunus an.