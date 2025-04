SC Meso-Nassau mit deutlicher Heimniederlage

Der SC Meso- Nassau zollt Personalproblemen Tribut und muss mit 2ter Mannschaft das Heimspiel absagen und verliert kampflos. Durch Verletzungen und kurzfristige Erkrankungen gebeutelt hatte dies natürlich auch Auswirkungen auf die erste. Mit dem letzten Aufgebot und 2 verletzten auf der Bank verlor man gegen den SV Frauenstein 2 mit 2:6. Doch die Ausfälle dürfen nicht als Ausrede dienen , zeigte man doch das schwächste Heimspiel und verlor letztendlich auch in der Höhe verdient. Kein Spieler erreichte Normalform und man machte den Gästen das Tore schießen zu einfach. Torjäger Maurer erzielte nach 24Minuten völlig freistehend die Führung. Mit dem einzig Gelungenen Spielzug konnte Justin Kreim nach Vorlage von Bruder Marvin ausgleichen. Doch Josef Stefano brachte nur kurz darauf innerhalb von 4 Minuten per Doppelpack den SVF mit 3:1 in Führung. Lukas Blum stellte in der 42Min. auf den 4:1 Pausenstand. In der 2 Hälfte zeigte der SC Meso- Nassau sich zwar leicht verbessert lies aber durch Max Haddo und Marvin Kreim einige Hochkaräter aus. Leon Lavizar erhöhte nach 75min auf 5:1 . Max Haddo konnte nach Vorlage von Bozan das 2:5 erzielen . Das war es dann aber schon mit den Gastgebern. In der Schlussminute war es Josef Stefano vorbehalten mit seinem 3Tor des Tages den 6:2 Endstand zu erzielen. Die Einheimischen müssen auf die Rückkehr einiger Verletzten hoffen und deutlich disziplinierter und engagierter Auftreten sonst wird es schwierig Spiele zu gewinnen.