SC Meso-Nassau gratuliert dem Tus Medenbach zum Aufstieg

Letzten Sonntag empfing man mit beiden Mannschaften den TUS Medenbach. Unsere 2te holte trotz 30minütiger Unterzahl beim 0:0 einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Das Spiel stand auf schwachem Niveau und man verpasste einen möglichen Sieg. Allerdings kommen zu den vielen verletzten jetzt noch 2 Rotsperren hinzu , was die personelle Lage noch einmal verschärft. Unsere 1te trat auch ohne frischen Wechselspieler mit einem dünnen Kader an ohne frische Wechselspieler und zeigte eine ordentliche Leistung . Der Sieg des designierten Meisters und Aufsteigers von Spielertrainer Dennis Ulm viel mit 5:0 allerdings zu hoch aus. Es war ein gebrauchter Tag selbst Torjäger Max Haddo vergab einen Strafstoß, was bezeichnend für das Endergebnis ist. Die Gäste bestätigten damit die interne Prognose von Spielertrainer Markus Bozan der den Tus in der Winterpause als Meister tippte. An dieser Stelle nochmals Glückwunsch zum Aufstieg und alles Gute in der KOL Wiesbaden.

Vor den Auswärtsspielen in Naurod plagen uns große Personalsorgen und es geht mit dem letzten Aufgebot zum Tabellenzweiten der sportlich wohl den Aufstieg packt , aber da die 1te bereits in der KOL spielt das Aufstiegsrecht nicht wahrnehmen darf. Es gilt sich achtbar aus der Affäre zu ziehen und sich sportlich zu präsentieren. Anstoß : 12:45 1te