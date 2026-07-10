SC Meso-Nassau belohnt furiose Aufholjagd mit Meistertitel

Der SC Meso-Nassau wurde durch eine Aufholjagd noch Meister der A-Liga. – Foto: RSCP Photo

Wiesbaden. Von „Irre Schlussphase in Klarenthal“ bis „Der SC Meso-Nassau und der absolute Wahnsinn“ – die Überschriften rund um Spiele des Wiesbadener A-Liga-Meisters SC Meso-Nassau schrieben sich in dieser Saison quasi wie von selbst. „Vorsichtig ausgedrückt, haben wir es das ein oder andere Mal unnötig spannend gemacht“, kann Spielertrainer Markus Bozan mittlerweile darüber lachen, dass Meso einige Male mit einem sehr dunklen, blauen Auge davonkam.

Mit ebendiesem Auge hatte man in den Reihen des ehemaligen Gruppenligisten die Rückkehr in die Kreisoberliga von Beginn an fest im Blick. „Uns war allen klar, dass wir mit diesem Kader das Potenzial haben“, so Bozan. Allen voran der spektakuläre Wechsel von Ex-Profi Aleksandr Karapetyan zum Sportplatz am Kleinfeldchen machte Meso in den Köpfen vieler Beobachter zum Aufstiegskandidaten Nummer eins. 63 Punkte und 47 Karapetyan-Tore später sollte es genauso kommen.

Das erste Spektakel spielte sich dann am 12. Oktober ab. Bis zur 77. Minute lag man chancenlos mit 0:3 in Klarenthal hinten, es folgte ein Aufbäumen mit vier Treffern in der Schlussviertelstunde und letztlich ein nervenaufreibender 4:3-Auswärtserfolg. Neben einem Länderspieltor gegen Italien oder dem Weiterkommen im Europapokal gegen die Glasgow Rangers darf sich damit in Aleksandr Karapetyans Fußball-Langzeitgedächtnis auch ein A-Liga Spiel in Wiesbaden einreihen: „Solche Spiele vergisst man nicht, das war unfassbar und hat uns zu diesem Zeitpunkt in der Saison sehr beflügelt. Wir haben gemerkt, was in uns steckt.“

Dabei sah in der Anfangsphase der Saison wenig nach Aufstieg aus. Mit Niederlagen gegen den späteren Absteiger Erbenheim II, Schwarz-Weiß Wiesbaden und Aufsteiger C.D. Espanol sowie einem Unentschieden gegen Schierstein 13 startete Meso-Nassau holprig in die Spielzeit.

Trotz des vermeintlich neu gewonnenen Selbstbewusstseins kommt die Mannschaft von Markus Bozan auch in der Folge nicht wirklich in den Tritt, bewegt sich in einem engen A-Liga-Spitzenfeld, kann sich aber zu keinem Zeitpunkt absetzen. Für Ergebnisstabilität braucht es im März einen weiteren Mentalitätssieg. Gegen eine verstärkte Erbenheimer Reserve liegt man nach 25 Minuten mit 0:3 zurück, nur um dann erst auszugleichen und dann erneut in der Schlussviertelstunde sogar noch mit 6:4 zu gewinnen.

Wichtiger Punkt bei Verfolgerduell mit Türkischem SV

Ohne ein Tor gegen die Squadra Azzurra oder Europapokal-Nächte weiter schmälern zu wollen, kam für Torjäger Karapetyan knapp einen Monat später ein weiteres Karriere-Highlight hinzu. Im Verfolgerduell mit dem Türkischen SV II sah bis fünf Minuten vor Schluss alles nach einer Vorentscheidung im Meisterrennen aus. Nach Toren von Ivan Raspaglia (2) und Adem Kaynak (2) sicherten dem TSV mit ihren Toren eine komfortable 4:1-Führung. Es folgten drei Meso-Treffer in acht Minuten und ein überlebenswichtiger Punkt im Aufstiegskampf.

„Mit zeitlichem Abstand ist kaum zu begreifen, was wir da teilweise für Endspurts hingelegt haben. Das waren Ausgangslagen, aus denen kannst du eigentlich nichts mehr Zählbares mitnehmen, aber wir haben es immer wieder hinbekommen. Man darf zwar erst gar nicht in diese Situation kommen, aber wir haben uns häufig gut gerettet“, so Bozan. Meso verlor in der Folge kein Spiel mehr. Die Vorlage zur Meisterschaft bekam man letztlich vom FC Freudenberg, der am vorletzten Spieltag den TSV mit 1:0 bezwang. Gegen Bierstadt II musste für Meso deshalb unbedingt ein Sieg her. Der kam auch – natürlich wieder mit Führungstreffer kurz vor Schluss. Mit dem 6:1 im letzten Spiel gegen Sonnenberg II war die Meisterschaft perfekt.

Spielertrainer lobt Moral und treue Zuschauer

„Wir wussten zu jedem Zeitpunkt in der Saison, dass wir das Zeug dazu haben, Meister zu werden. Wir haben immer daran geglaubt und wussten, dass wir uns nur selbst schlagen können. Moral und Durchhaltevermögen haben uns diese Saison stark gemacht“, zog der Spielertrainer Bilanz. Der 35-Jährige genießt beim Kreisoberligisten außerdem die Gemeinschaft abseits des Platzes: „Wir hatten eine riesige Weihnachtsfeier mit 500 bis 600 Gästen. Bei unserem Sommerfest waren im Laufe des Tages über 1.000 Menschen. Ohne unsere Zuschauer wären auch diese Last-Minute-Siege nicht möglich gewesen.“

Bozan freut sich mit seinem Team rund um Cano Ay (Organisator), Andy Dörner (Athletik-Trainer), Andreas Busche (sportlicher Leiter) und Calvin Busche (Torwarttrainer), auch in der Kreisoberliga eine gute Rolle zu spielen. Dann vielleicht mit etwas weniger Kraftakten in den Schlussminuten.









