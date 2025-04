SC Meso-Nassau 2 sendet Lebenszeichen im Abstiegskampf

Bei regnerischem Wetter drehte die 2te des SC Meso- Nassau Wiesbaden in den Schlussminuten des Nachholspiels gegen die 2te des FC Freudenberg ein fast schon verloren geglaubtes Spiel . Markus Bozan in der 85min. zum 2:2 und Daniel Nissan mit dem Siegtreffer in der 88Minute zum 3:2 bringen den SC Meso- Nassau wieder in Schlagdistanz zu einem Nichtabstiegsplatz. In einem offenen Spiel zeigte der ehemalige Meso Torhüter der Gäste David Warto trotz dreier Gegentreffer mehrmals seine Klasse und lenkte einen strammen 18m Schuss von Vassiliadis nach einer halben Stunde noch an den Pfosten. Nach 40Minuten servierte Bozan punktgenau auf Gabriel Yacoub der per wuchtigem Kopfball dem Keeper keine Chance ließ. Doch Raphael Frikel überraschte Meso Keeper Endler nur kurz darauf mit einem Hammer aus fast 30 m zum Ausgleich. Nach der Pause gingen die Gäste verdient durch Mathias Rafauf in Führung. Freudenberg war nun gut im Spiel und die Einheimischen wackelten bedenklich. Karapetian auf Meso Seite scheiterte freistehend an Warto, der sich einige Male auszeichnen konnte. Der FC kam zu einigen Abschlüssen bei denen das Gehäuse nur knapp verfehlt wurde. Dann kamen die besagten Schlussminuten in denen man Moral zeigte und den langersehnten Heimsieg einfuhr.

Trotz der Brisanz des Spiels war es von beiden Seiten ein faires Spiel mit dem der Unparteiische keine Mühe hatte.