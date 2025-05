SC Meso-Nassau 2 mit Überraschungssieg

Unsere 2te mit einer Klasse Leistung. Einsatz, Moral und Wille macht mit dem überraschenden Auswaertssieg einen Riesen Schritt Richtung Klassenerhalt. Mekail Linard Torwart Dino hielt was zu halten war und die Mischung von Youngstern und alten Hasen verpassten einzig einen höheren Sieg da man zu viele gute Chancen nicht nutzte. Abraham Budak brachte uns in der34min. In Führung. Fast mit dem pausenpfiff erzielte Naurod2 den schmeichelhaften Ausgleich. Auch das Verletzungsbedingte Ausscheiden von KAPITÄN Samuel Yilmaz kompensierte man als Mannschaft. Es dauerte allerdings bis zur 70Minute ehe Danyal Azizi uns durch einen Strafstoß in Führung brachte. Auch eine zeitstrafe und unterzahl Spiel brachte man souveränen Ueber die Bühne. Nun hat man den Klassenerhalt wieder in der eigenen Hand. Ein Sonderlob an die komplette Mannschaft von der Nr1 bis 14.