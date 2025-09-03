 2025-09-02T12:13:53.882Z

Vereinsnachrichten
SCM Logo
SCM Logo – Foto: Hünewinckell
Sparkasse Düren

SC Merzenich beendet Zusammenarbeit mit Trainer der Zweiten

Verlinkte Inhalte

Kreisliga C3 Düren
Merzenich II
Jürgen Krume

In genseitigem Einvernehmen haben Jürgen Krume und der SC Merzenich die Zusammenarbeit beendet. Die Leitung der zweiten Senioren Mannschaft des SCM übernimmt zunächst Justin Schmitz als Spielertrainer. Wir danken Jürgen für seinen Einsatz und die gute Zusammenarbeit und wünschen für die Zukunft alles Gute.

Aufrufe: 03.9.2025, 06:31 Uhr
Oliver HünewinckellAutor