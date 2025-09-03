Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
SCM Logo – Foto: Hünewinckell
SC Merzenich beendet Zusammenarbeit mit Trainer der Zweiten
In genseitigem Einvernehmen haben Jürgen Krume und der SC Merzenich die Zusammenarbeit beendet. Die Leitung der zweiten Senioren Mannschaft des SCM übernimmt zunächst Justin Schmitz als Spielertrainer. Wir danken Jürgen für seinen Einsatz und die gute Zusammenarbeit und wünschen für die Zukunft alles Gute.